CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu: "Kılıçdaroğlu, biz seni tanımadığımızı ilan ediyoruz"

CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı'da partisine mensup ilçe yöneticileri ve belediye meclisi üyeleriyle düzenledikleri toplantının ardından açıklama yaptı.

"Bizim yoldaşımız ve liderimiz Özgür Özel'dir, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur; sarayın atadığı kayyum değildir" ifadesini kullanan Çervatoğlu, "sarayın aparatı olarak duran kayyumdan gelecek hiçbir karara uymayacaklarını ve tanımayacaklarını" bildirdi.

Fındıklı Belediye Başkanı ve 8 Belediye Meclisi Üyeleri olarak "kayyum yönetimiyle bütün ilişkileri dondurduklarını" söyleyen Çervatoğlu, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu arınmak istiyordu. Kimden arınacaksın? Gürkan Alpay'dan mı? Elçin Kasapoğlu'ndan mı? Resul Ekrem Şahan'dan mı? Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'ndan mı? Hodri meydan Kılıçdaroğlu, biz seni tanımadığımızı ilan ediyoruz. Sen arın bizden. Biz senden arındık. Sen, betona gömeceğini düşünüyorsun Ekrem İmamoğlu'nu ve bizim arkadaşlarımızı, ha? Hodri meydan; harcı biz yapacağız, o betona kim gömülüyor göreceksin Sayın Kılıçdaroğlu."

Kılıçdaroğlu'nun dün söylediği hiçbir şeyin doğru olmadığını ifade eden Çervatoğlu, "Gün gelecek hesabı vereceksin. Tarih önünde gerçek demokrasiyi savunanlar, gerçek CHP'liler o ocağa yine gelecek, sen utancınla kalacaksın. Asla ve asla seni tanımıyoruz" diye konuştu.