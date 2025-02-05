CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: 145 bin mobbing şikayeti yapıldı

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, bilgi edinme talebi kapsamında aldığı 13 yıllık ALO 170 mobbing verilerini paylaştı.

İlgezdi, “Ülkemiz AKP ile birlikte adaletsizliğin, haksızlık boyutlarının her alanda tavan yaptığı bir ülkeye döndü. 13 yılda 145 binden fazla mobbing ihbarı geldi. Bu sayının büyüklüğünü anlamak için bu oranın saatte 1.3, günde 30, ayda 931, yılda ise 11 bin 177 olduğunu söylemekte fayda var. Çalışanlarımıza iliklerine kadar mobbing yapılıyor” dedi.

İlgezdi, mobbing aramalarında yıllara, yaşlara, cinsiyete, çalışılan işyerine göre bilgileri alamadıklarını söyledi.

Bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu’nun amacına göre bir çalışma yapmadığı yoğun mobbing şikayetleri ile ortaya çıkıyor. Yaptırım gücü olamayan kurulun kuruluş amaçları olan, ‘işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik olarak ülke çapında politikaların belirlenmesine katkı sağlamak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek ve yönlendirmek’ görevlerini yapmadığı da açık. Günde 30 mobbing şikâyeti gelirken kurulun sadece kağıt üzerinde kaldığı da ortaya çıktı.”