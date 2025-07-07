CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Çanakkale Havalimanı’na giderken kırmızı ışıkta geçen bir aracın yola çıkması trafik kazası geçirdi. Kaza nedeniyle kafasından yaralanan İlgezdi’nin tedavisi Ankara’da bir hastanede sürüyor.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle Ankara'da tedavi altına alındı.
Nefes gazetesinde yer alan habere göre, Gamze Akkuş İlgezdi, bugün sabah saatlerinde Ankara’ya yola çıkmak üzere Çanakkale Havalimanı’na giderken Çanakkale girişinde trafik kazası geçirdi.
İlgezdi’nin şoförünün kullandığı araç, kırmızı ışıkta geçen bir aracın yola çıkması neticesinde hasar aldı.
Kaza nedeniyle kafasından hafif şekilde yaralanan İlgezdi, uçak ile Ankara’ya döndü.
Ankara’da bir hastanede tedavi gören İlgezdi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.