CHP'li Gamze Taşçıer: "İktidar kadınların miras ve mülkiyet hakkını gasp ederek eşitsizlik rejimini derinleştiriyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer,, miras paylaşımında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Taşçıer, açıklamasında şunları kaydetti:

"İKTİDAR KADINLARIN MİRAZ VE MÜLKİYET HAKKINI GASP EDEREK EŞİTSİZLİK REJİMİNİ DERİNLEŞTİRİYOR"

Miras paylaşımında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği, yeni düzenleme ile aile içi anlaşmazlıkların azaltılması ve tapu işlemlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği basına yansımıştır. Uygulamayla birlikte miras paylaşımında noter onayı şartının da kaldırıldığı ifade edilmektedir. Öncelikle ifade etmeliyiz ki, Türkiye’de kadınlar giderek derinleşen bir hukuki belirsizlik rejimi ile sınanmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, kadınların mülkiyet hakkını koruyan son kamusal güvenceleri birer birer ortadan kaldırmaktadır. Şurası bir gerçektir ki; kadınların kazanılmış hakları tırpanlanmakta, devletin korumakla yükümlü olduğu mülkiyet ve eşitlik hakları fiilen ortadan kaldırılmaktadır. Hukukun içi boşaltılarak, kadınların eşit yurttaşlığına gölge düşürülmektedir. Medeni Kanun hâlâ yürürlükteyken, “kolaylık olarak” adlandırılan bu düzenleme ile açıkça kadınların eşit miras hakkı uygulamada delik deşik edilmektedir. Kamuoyuna, “işlemlerin hızlandırılması” gibi sunulan bu değişiklik, gerçekte kadınların miras hakkını sessizce gasbetmenin hukuki altyapısını oluşturmaktadır. Kısacası “gönüllü devir” adı altında “mecburi feragat” dayatması yapılmaktadır.

"AÇIK BİÇİMDE ATAERKİL TAHAKKÜMÜN ÜRÜNÜ OLAN BU PRATİKLERİN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİR"

Türkiye’de halihazırda özellikle kırsal bölgelerde kadınlara yönelik sosyal, ekonomik ve duygusal baskıyla yürütülen taşınmaz devri pratiklerine şahit olmaktayız. Kadınların, “Zaten seni evlendirdik”, “aile malı bölünmesin”, “erkek kardeşine ayıp olur” gibi gerekçelerle ailenin erkek fertleriyle “uzlaşmaları” yönünde maruz kaldığı baskılar ortadadır. Açık biçimde ataerkil tahakkümün ürünü olan bu pratiklerin ortadan kaldırılması gerekirken, iktidar bu pratiği meşrulaştırmanın önü açmak için çaba göstermektedir. Zira “gönüllü” görünen işlemler, aslında kadının iradesinin sistematik biçimde bastırıldığı eşitsiz bir zemin üzerinde gerçekleşmektedir. Oysa miras işlemlerinde “kolaylık” olarak sunulan noter onayı, kadının rızasının baskı altında olmadığını teyit eden, kamusal bir denetim mekanizması olarak kritik bir rol oynamaktaydı. Ancak bu güvence şimdi ortadan kaldırılmaktadır. Kadınlar artık herhangi bir hukukçuya danışmadan, haklarını öğrenmeden ve kamu denetiminden yararlanmadan, yalnızca “aile içi uzlaşı” adı altında mülkiyet hakkından dışlanmaktadır. Dolayısıyla karşımızda duran düzenleme doğrudan kadınların mülkiyet hakkını zayıflatmaya yönelik siyasi ve ideolojik bir müdahaledir.

"AKP İKTİDARI, MİRAS GİBİ HAYATİ KONULARDA, AİLEDEKİ GÜÇ DENGESİNİ KADINLAR ALEYHİNE TAHKİM ETMEKTEDİR"

AKP iktidarı, miras gibi hayati konularda, ailedeki güç dengesini kadınlar aleyhine tahkim etmektedir. Kadınların sosyal olarak daha zayıf konumda olduğu bir yapıda, “uzlaşma” adı altında yürütülen her işlem, aslında bir eşitsizlik rejiminin yeniden üretimidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu çok katmanlı eşitsizlik düzenine açıkça itiraz ediyoruz. Kadınların miras ve mülkiyet hakkının pazarlık konusu yapılmasını kabul etmiyoruz. Miras paylaşımında noter onayını, kadınların iradesini baskılardan arındıran anayasal bir güvence olarak görüyor, savunuyor ve bu güvencenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Miras ve mülkiyet düzeninin aile içi güç ilişkilerine değil, eşit yurttaşlık ilkesine dayanması gerektiğini açıkça ifade ediyoruz.

"BU EŞİTSİZLİK DÜZENİNE KARŞI MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ"

Kadınların kazanılmış haklarını genelgelerle, yönetmeliklerle, yönergelerle ya da arabuluculuk kisvesiyle veya “uzlaşma” adı altında sessizce gaspeden her türlü girişimin karşısında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu eşitsizlik düzenine karşı mücadeleyi büyüteceğimizi ilan ediyoruz. Kadınların mülkiyetten dışlandığı değil; eşit, özgür ve hak sahibi bireyler olarak geleceği birlikte inşa ettiği bir Türkiye idealini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."