CHP'li Gamze Taşcıer Şengel'den Bakan Işıkhan'a 'emekli eylemi' yanıtı

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer Şengel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemine ilişkin yönelttiği eleştirilere tepki gösterdi. Taşcıer Şengel, Işıkhan'a "Dört emekli aynı evde yaşasa yoksulluk sınırına ulaşamıyor; bakan hâlâ SGK borçları üzerinden siyaset yapıyor" dedi.

Taşçıer Şengel, sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Işıkhan'a şu yanıtı verdi:

"Dünya üzerinde başekonomist ve Londra temsilcisiyle birlikte 'emekçiyi' en son savunacak üç kişiden biri kendisi ama yüzü kızarmadan alın terinden söz ediyor.

Emekli maaşları da asgari ücret de bu ülkede ilk kez daha yılın başında açlık sınırının altına itilmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çıkıp 'uzun vadeli politikalar' masalı anlatıyor.

Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde masadan kaçan, kemer sıkmaktan dermanı kalmamış işçinin boğazını sıkan, kendi döneminde iş cinayetlerini rekor seviyelere ulaşan bir bakan işte bu kadar 'kolay' konuşabiliyor.

Çocuk yaşta emek sömürüsünü yaygınlaştıran, madenler alarm verirken kendi müfettişlerinin hazırladığı raporları sümen altı ederek yeni Soma’lara davetiye çıkaran bir anlayış, bugün kalkmış emeği savunduğunu iddia ediyor.

"POPÜLİZM, EMEĞİ AÇLIĞA MAHKÛM EDİP SORUMLULUKTAN KAÇMAKTIR"

Dört emekli aynı evde yaşasa yoksulluk sınırına ulaşamıyor; bakan hâlâ SGK borçları üzerinden siyaset yapıyor. Meclis’te sorduk, cevap vermedi. Sayıştay raporları ortada dedik, yüzünü çevirdi. 2014’ten bu yana tüm belediyelerin borçlarını açıklayın dedik, oralı olmadı. Yıllardır katlanarak gelen borçları dile getirdiğimizde sustu. Biz sorunca 'şov', kendisi kaçınca 'politika' oluyor. Bu ülkede popülizm, emeği açlığa mahkûm edip sorumluluktan kaçmaktır. Gerçek politika ise alın terinin hakkını teslim etmektir."