CHP'li Genç: Bu bayramda kavurma değil yoksulluk paylaşılacak

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “4 bin liralık bayram ikramiyesiyle bir kurban hissesine yaklaşmak bile mümkün değil. Milyonlarca emekli ve asgari ücretli için bu bayramda kavurma değil, yoksulluk paylaşılacak” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Genç, yaptığı açıklamada, son beş yıla ait asgari ücret, emekli maaşı, kırmızı et ve kurbanlık fiyatlarını karşılaştırdı.

Genç’in paylaştığı verilere göre, 2021 yılında 30 TL olan büyükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı, 2025’te 300 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde dana eti fiyatı 60 liradan 470 liraya, emekli maaşı 1500 liradan 14 bin 469 liraya, asgari ücret ise 2 bin 825 liradan 22 bin 104 liraya çıktı.

Açıklamasında emekliye verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesine değinen Genç, “Bugün bir kurban hissesinin fiyatı 30 bin liraya yaklaşmışken, iktidar hâlâ 4 bin liralık ikramiyeyi müjde gibi anlatıyor. Emekli o parayla ne kurban alabiliyor ne bayram sofrasına kırmızı et koyabiliyor” ifadelerini kullandı.

ETİN KİLOSU 500 LİRA, VATANDAŞ ETİKETE BİLE YAKLAŞAMIYOR

Genç, kurban pazarlarının sadece belirli gelir gruplarına hitap ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı’nın anlamı ortadan kalktı. Bu artık bir ibadet değil, ekonomik eşitsizliğin görünür hale geldiği bir dönem. Bir yanda 20-25 bin liraya kurban kesenler, diğer yanda ay sonunu getiremeyen milyonlar var. Bayram pazarları kuruldu ama milyonlar sadece uzaktan bakıyor.

Bir kilogram dana eti 490 liraya çıktı. Asgari ücretli maaşıyla sadece 45 kilo et alabiliyor. Ama o etin içine kira, fatura, ulaşım, çocuk masrafı girince o 45 kilo bir anda buhar olup uçuyor. Bugün Türkiye’de et almak bir ayrıcalık haline geldi. Kurban Bayramı, paylaşmak demektir. Ama devletin görevi yalnızca dini hatırlatmak değil, vatandaşın paylaşabileceği bir hayat kurmasına yardımcı olmaktır. Bugün milyonlarca aile etin kokusunu dahi duyamıyorsa, sorun vatandaşta değil, yönetenlerdedir.”