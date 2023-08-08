CHP'li Genç'ten çağrı: Emekli zammı yeni yıla kalmamalı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emeklilerin beklediği ek zammın yeni yıla kadar yapılmayacağı yönündeki iddiayı gündeme getirdi. Genç, çağrıda bulunarak emeklilere ilave zammın yeni yıla kalmamasını, bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emeklilere yapılması beklenen ilave zamla ilgili açıklamalarda bulunan yeni yıla kalmaması gerektiği çağrısı yaptı.

Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranlarıyla memur ve emeklinin yılın ikinci yarısı için maaş zammı belli olmuş, açıklanan oranlara memurlar için 8 bin TL’lik seyyanen zam eklenmişti. Emekliler ise seyyanen zamdan faydalanamamış, zam oranları yüzde 25 olmuştu. Ancak maaşların kök aylıklar üzerinden yapılması ve en düşük emekli maaşının seçimden önce 7 bin 500 TL yapılması nedeniyle milyonlarca emekli maaş zammı alamamıştı.

"YENİ YILA KADAR YAPILMAYACAĞI İDDİA EDİLİYOR"

Emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li Genç, kulislerde konuşulan iddiaları gündeme getirdi.

Genç, “Emeklilerin beklediği ek zammın yeni yıla kadar yapılmayacağı iddia ediliyor. Bugün ekonomik krizi en derinden hisseden kesimlerin başında emekliler geliyor. Seçimden önce 7 bin 500 TL olan emekli aylıkları, Temmuz ayında yapılan zamma rağmen yükselmedi. Çünkü ek zamlar, kök aylıklara yansıtılmamıştı. Seçimin ardından döviz kuru, akaryakıt fiyatları vergi ve harçlar başını alıp gitmişken emekli maaşları yerinde saydı. Emekliler bu koşullarda nasıl yaşayacak?” dedi.

"MAAŞ DÜZENLENMESİ BİR AN ÖNCE YAPILMALI"

Emekli maaşlarına yapılacağı iddia edilen düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Genç, “Hiç vakit kaybetmeden emekli maaşlarında düzeltmeye gidilmeli. Memur maaşlarına yapılan ek seyyanen zam emeklilere de uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

Eylül ayıyla birlikte enflasyonun daha da artacağını vurgulayan Genç, “Geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon oranları henüz başlangıç. Okulların açılması, tedarik zincirindeki maliyet artışı, doğalgaz ve elektriğe gelen zamların devam etmesi enflasyonu daha da yukarıya çekecek. İğneden ipliğe yine her şeye zam gelecek. Bir emeklinin bu şartlarda yaşaması mümkün değil. Milyonlarca emekli sokağa çıkmaktan korkar hale geldi. İktidar emekliye hakkını vermeli” şeklinde konuştu.