CHP'li Genç'ten faiz kararı yorumu: Yangını benzinle söndürmeye çalışıyorlar

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu karar, piyasalara değil saraya hizmet etmektedir" diyen Genç, "Çünkü bu ülkede faiz düşünce düşen ne etiket fiyatı oluyor, ne de kira bedeli. Düşen sadece emekçinin alım gücü, memurun umudu, emeklinin ekmeği oluyor" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede para politikası artık Saray’dan siparişle hazırlanıyor" vurgusunu yapan Genç, "Bugün indirilen faiz oranı, üreticiye, sanayiciye, çiftçiye değil; sıcak paraya, yandaş müteahhide ve rant ekonomisine yarayacak bir faizdir" diye konuştu.

Aşkın Genç, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Merkez Bankası’nın bugün aldığı 300 baz puanlık faiz indirimi kararı, sadece ekonomiyle değil, siyasi tercihlerle şekillenen bir adımdır. Politika faizinin yüzde 46’dan yüzde 43’e çekilmesi, iktidarın halkın gerçeklerinden ne kadar koptuğunu bir kez daha göstermiştir.

Bu karar, piyasalara değil saraya hizmet etmektedir. Çünkü bu ülkede faiz düşünce düşen ne etiket fiyatı oluyor, ne de kira bedeli. Düşen sadece emekçinin alım gücü, memurun umudu, emeklinin ekmeği oluyor. Faiz indirimiyle birlikte kredi faizleri halkın lehine değişmiyor, gıda fiyatları sabitlenmiyor, enflasyon düşmüyor. Ama iktidar hâlâ gözünü TÜİK’in makyajlı verilerine, kulağını halkın feryadına kapamış bir biçimde yoluna devam ediyor.

Merkez Bankası’nın bu kararı, aynı zamanda 19 Mart’ta yaşanan ekonomik ve siyasi darbenin gölgesinde alınmıştır. O gün, İstanbul halkının iradesine yapılan operasyon, yalnızca hukuka değil ekonomiye de ağır bir bedel ödetmiştir. Kurlar fırlamış, Merkez Bankası rezervleri haftalar içinde onlarca milyar dolar erimiş, Türkiye’nin kredi risk primi yeniden tırmanışa geçmiştir. Şimdi soruyorum: O rezervleri kim yaktı? Bu faiz indirimiyle hangi krizin üzeri örtülmeye çalışılıyor?

Bu ülkede para politikası artık Saray’dan siparişle hazırlanıyor. Ne bilim var bu kararın arkasında, ne liyakat, ne bağımsızlık. Bugün indirilen faiz oranı, üreticiye, sanayiciye, çiftçiye değil; sıcak paraya, yandaş müteahhide ve rant ekonomisine yarayacak bir faizdir. Ve bu politikalar yüzünden Türkiye, içeride toplumsal adaleti, dışarıda ekonomik itibarı kaybetmeye devam etmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyarıyoruz: Faizle oynayarak ekonomiyi düzeltmeye çalışan bu zihniyet, yangını benzinle söndürmeye çalışıyor. Merkez Bankası’nın asli görevi, siyasi iktidarın günü kurtarma planlarına alet olmak değil; fiyat istikrarını sağlamak, TL’ye güveni tesis etmektir. Ama bu iktidarın ne TL’ye güveni var, ne halkın derdine çare olma iradesi.

Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan şey; sağlam bir hukuk devleti, bağımsız kurumlar, liyakate dayalı kadrolar ve üretim odaklı bir kalkınma vizyonudur. Faizle göz boyayamazsınız. Bu halk artık rakamla değil."