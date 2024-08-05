CHP'li Genç'ten TÜİK'e enflasyon tepkisi: Hissedilen rakam yüzde 100’ün üzerinde

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada gerçek enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde olduğuna vurgu yapan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'i gerçek verileri açıklamamakla suçladı. İktidara çağrı yapan Genç, "Bu enflasyon canavarını düşürmek için ne gerekirse bir an önce yapmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi.

TÜİK'i gerçek enflasyon verilerini açıklamamakla eleştiren Genç, "Her yerde hissedilen rakam yüzde 100’ün üzerinde. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, vatandaşlarımız şikayetçi. Enflasyon canavarını düşürmek için ne gerekirse bir an önce yapılmalı" dedi.

Genç, açıklamasında şunları söyledi:

"TÜİK bu sabah enflasyon rakamlarını açıkladı. Onların dediğine göre, Türkiye’de enflasyon yüzde 62, ENAG’ın açıklamalarına göre yüzde 100’ü aşan bir enflasyon var. Bugün İncesu ilçemizde sabahtan beri çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla, esnafımızla görüşüyoruz, ziraat odasını, esnaf odasını ziyaret ettik. TÜİK, Recep Tayyip Erdoğan’ı Üzmeyen İstatistik Kurumu, yüzde 62 açıkladı diye enflasyon yüzde 62 mi? Her yerde hissedilen rakam yüzde 100’ün üzerinde. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, vatandaşlarımız şikayetçi. Bu konuda biz, iktidarı hızla çözüm üretmeye davet ediyoruz. Bu enflasyon canavarını düşürmek için ne gerekirse bir an önce yapmalarını tavsiye ediyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise, temmuz ayında enflasyon yüzde 5,91 artarken, yıllık enflasyon yüzde 100,88 olarak hesaplandı.