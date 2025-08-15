CHP'li gençler, Adana'dan Silivri'ye yürüyor: 118 kilometre katederek Pozantı'ya ulaştılar

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırılan diğer CHP’li belediye başkanları için Adana’dan Silivri’ye yürüyüş başlatan CHP'li gençler, yürüyüşün 6. gününde 118 km yol kat etti.

Adana’nın Niğde il sınırındaki Pozantı ilçesine ulaşan gençlere CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer destek verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de telefon aracılığıyla konuştuğu gençlere Ankara’ya geldiklerinde kendileriyle yürüyeceğini belirterek moral verdi.

CHP Pozantı İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Orhan Sümer, CHP Gençlik Kolları MYK Üyeleri Armağan Baran Özmetin ve Mehmet Şahin Gümüş, Adana Gençlik Örgütü İl Başkanı Ahmet Tanık ve yöneticileri, Pozantı İlçe Başkanı Fahri Çay ve yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve Pozantılı vatandaşlar katıldı.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN SİLİVRİ’DE NE İŞİ VAR?"

CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Tanık, şunları söyledi:

"Benim genç yoldaşlarım, tam 120 kilometrelik yolu yürüyerek buraya geldiler. Arkadaşlarımız şimdi Silivri’ye yürüyorlar. Dikkat edin, Silivri diyorum. Ey hükümet yetkilileri, bu sizin ayıbınız olsun. Ülkemizin gençlerinin onca derdi yetmedi, şimdi de adalet arayışı yoluna düştüler. Gençlik örgütlerimiz, namusuyla görevini yapan, halkın onurlu oylarıyla seçilen belediye başkanlarımız için yürüyorlar. Zeydan Karalar Adana’nın evladıdır. Oya Tekin, Kadir Aydar, bu memleketin evlatlarıdır. Zeydan Başkanımız daha önce söyledi. Elbette soruşturmalar, incelemeler, araştırmalar, yargılamalar olacaktır. Ama bu yargılamalar tutuksuz yapılmalıdır. Madem yargılıyorsunuz, o zaman bu yargılamaların belediye başkanlarımızın kendi memleketlerinde yapılmasını istiyoruz. Kendi memleketlerinde yapılması hukuken zorunludur. Belediye başkanlarımızın Silivri’de ne işi var?"

"BU YÜRÜYÜŞ, DEMOKRASİYE OLAN İNANCIMIZIN SESİDİR"

Sarıçam Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Harnuboğlu da Adana’dan Silivri’ye başlatmış oldukları yürüyüşün, Türk siyasi tarihinin en uzun yürüyüşü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özgürlük Yürüyüşü, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in dik duruşu, cesareti ve liderliği ile inancımızı ve mücadelemizi büyüterek devam ettiriyor. 6 günün sonunda Adana sınırlarını aşıp Niğde’ye doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bizler, kamuoyunun da bildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Adana Gençlik Örgütü olarak Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Oya Tekin ve Kadir Aydar ile tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarına yönelik yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmak, onlara destek olmak amacıyla ‘Özgürlük Yürüyüşü’nü başlattık. Adana’dan Silivri’ye uzanan bin 200 km’lik bu onurlu yürüyüşümüzün 118. kilometresindeyiz ve Pozantı İlçe Başkanlığı önünde kararlılıkla duruyoruz. Buraya kadar halkın yoğun ilgisiyle karşılandık. Bundan sonra da halkımızın bize vereceği manevi desteğin devam edeceğini biliyoruz.

Pozantı’da bizi coşkuyla karşılayan yurttaşlarımızın yüreğindeki umut, adalet talebimizin en güçlü yansımasıdır. Her adımımızda halkın vicdanından aldığımız güçle ilerliyoruz. Her saat, adalet kazanacak; her kilometrede özgürlük biraz daha yakın. Bu yürüyüş, sadece bir fiziksel yolculuk değil, aynı zamanda demokrasiye, hukuka, liyakate ve özgürlüğe olan inancımızın sesidir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Oya Tekin, Kadir Aydar ve diğer belediye başkanlarımız; siyaseten ve taraflı bazı yargı mensupları tarafından yürütülen sözde soruşturma kapsamında, gizli tanık beyanıyla ve iftiraya uğratılarak haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutsak edilmişlerdir. Şimdi, siyasal iktidar sahiplerine ‘Özgürlük Yürüyüşü’nün 6. gününde Pozantı’dan bir kez daha sesleniyoruz: Nerede adalet, nerede hukuk, nerede vicdan, nerede 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tecelli eden halkın iradesi?"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de Özgürlük Yürüyüşe ilişkin, “Hak hukuk mücadelesiyle ilgili yola çıkan ve bu yürüyüşe katkı koyan tüm gençlerimize bu başta yürüyüşü başlatan gençlerimize sonsuz saygılar sunuyorum. Emeklerine sağlık. Bu gençlik olduğu müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse biraz geri attıramaz" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA KUMPAS KURULDU"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kumpası bozacaklarını belirterek, “Belediye başkanlarımıza kumpas kuruldu. Biz bu kumpası bozacağız. Nasıl Ergenekon ve Balyoz’da kumpaslarını bozduysak bu kumpasları da bozacağız. Bana hiç kimse çıkıp ‘Zeydan karalar rüşvet almıştır’ diyemez, dedirtemez. Zeydan Karalar’dan rüşvetçi çıkmaz. Zeydan Karalar’dan çıksa çıksa sosyal belediye başkanlığı çıkar. Eğer bugün Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmamış olsaydı Silivri zindanlarında olmayacaktı. Zeydan Karalar ve arkadaşları başarılı belediye başkanları olmamış olsalardı Silivri zindanlarında olmayacaklardı. Bu ülkenin 81 bir valisi var, 81 Cumhuriyet başsavcısı var. Adana'nın başsavcısı yok mu? Adana'nın valisi yok mu? Suç işlendiyse ceza muhakeme kanununun sekizinci ve devamı maddeleri uyarınca suçun işlendiği yer Adana'dır Adana. Silivri değil, İstanbul hiç değil. Onun için kumpas diyoruz kumpas” diye konuştu.

"BU ÜLKE SİZLERİ YAZACAK"

Gençlere destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da şunları söyledi:

"İşte gençlerimiz burada. Gençlerimiz Adana'dan yola çıktı ve bu olağanüstü sıcakların olduğu bir dönemde Silivri'nin soğuk duvarlarına, Zeydan ağabeylerinin yanına, diğer belediye başkanlarının yanına gidecekler. Ne için gidecekler? Adalet için gidecekler. Bu arkadaşlarımızın mücadelesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi sadece kendimize ait değil. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için de hiç değil. Biz biliyoruz her dönem düşman üreten bir iktidar var. Bugünün düşmanı Cumhuriyet Halk Partililer. Ama Cumhuriyet Halk Partisi nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nı veren anlayışın bir partisi ise, kurucu partisi ise her zaman sigorta olmaya devam etmiş, bugün de bu ülkenin sigortasıdır ve bu mücadeleden er ya da geç ülkeyi gelecekle buluşturacak seçimler sonucunda iktidar olacaktır.

Gençlerimize söyledim, sizler Köroğlusunuz, Çukurova'da Abdi Ağa'ya karşı mücadele veren birer ince Memed’siniz. Gençler siz topuklu efe deyip, topuksuz kaçan o belediye başkanı karşısında Oya annenin koruyucularısınız. Her zaman yanınızda olan Zeydan ağabeyin adalet yürüyüşündesiniz ve kendi geleceğiniz için, ülkenin geleceği için bunu çok iyi bilin. Bu ülke sizleri yazacak. Bu ülkeye eziyet veren, ülkeyi karanlığa götürenleri kara defterde yazacak ama sizi beyaz defterlerde yazacak. Yolunuz açık olsun. Ayağınıza taş değmesin."

Basın açıklaması sonunda yürüyüş yapan gençlik örgütü üyeleri, aileleri ile vedalaşıp Niğde’ye doğru yürüyüşe geçti.