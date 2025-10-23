Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'li gençlerden Hacettepe'deki yemekhanede rezervasyon uygulamasına dava

CHP Ankara Gençlik Kolları, Hacettepe Üniversitesinde yemekhanede başlatılan rezervasyon uygulamasına karşı idari işlemin iptali için dava açtıklarını duyurdu.

Güncel
  • 23.10.2025 19:48
  • Giriş: 23.10.2025 19:48
  • Güncelleme: 23.10.2025 19:49
Kaynak: ANKA
CHP'li gençlerden Hacettepe'deki yemekhanede rezervasyon uygulamasına dava

CHP'li gençler Hacettepe'deki yemekhanede rezervasyon uygulamasına dava açtı.

CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, "Hacettepe Üniversitesinde gözaltına alınan Genel Merkez Üniversite Birimleri Genel Koordinatörümüz Furkan Sargın ile yemekhanedeki rezervasyon uygulamasına karşı idari işlemin iptaline yönelik dava açtık" ifadeleri yer aldı.

BirGün'e Abone Ol