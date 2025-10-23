CHP'li gençlerden Hacettepe'deki yemekhanede rezervasyon uygulamasına dava
CHP Ankara Gençlik Kolları, Hacettepe Üniversitesinde yemekhanede başlatılan rezervasyon uygulamasına karşı idari işlemin iptali için dava açtıklarını duyurdu.
Kaynak: ANKA
CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, "Hacettepe Üniversitesinde gözaltına alınan Genel Merkez Üniversite Birimleri Genel Koordinatörümüz Furkan Sargın ile yemekhanedeki rezervasyon uygulamasına karşı idari işlemin iptaline yönelik dava açtık" ifadeleri yer aldı.