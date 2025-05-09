CHP'li Gezmiş, Giresun'daki kadın cinayeti hakkında konuştu: “Katili işe alanlar soruşturulmalı”

BirGün/Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde iki kadının öldürüldüğü cinayetin, okullarda yaşanan denetimsizliğin, güvenlik zafiyetinin ve ihmallerin acı bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Gezmiş yaptığı yazılı açıklamada, bu olayın kişisel cinnetin ötesinde kamu kurumlarında güvenlik ve personel politikalarının çürümüşlüğünü gözler önüne serdiğini ifade etti.

"CEZASIZLIK CESARETLENDİRİR"

Çok sayıda suç kaydı olan bir kişinin kanunlarda belirlenen kriterlere aykırı olarak kamu işçisi olarak işe alınmaması gerektiğini belirten Gezmiş şunları kaydetti:

“Bu kişinin bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalıştırılması, çocuklarımızın ve eğitim emekçilerimizin hayatını hiçe saymak demektir. Bu çerçevede söz konusu kişiye yönelik adli soruşturmanın yanı sıra acilen bu kişinin kamu işçi kadrosuna geçirilmesinde sorumluluğu bulunanlara ilişkin de idari ve adli soruşturma açılması gerekmektedir. İktidarın yıllardır uyguladığı politikalar okullarda bile güvenliği tehdit eder hale gelmiştir. Bu olayın üstü örtülemez 'Cezasızlık cesaretlendirir' diye defalarca söyledik. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.”