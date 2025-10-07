CHP'li Gizem Özcan: "KYK bursu üniversite yemekhanesinde iki öğüne zor yetiyor"

TBMM Genel Kurulu'nda CHP tarafından 'üniversite öğrencilerinin sorunlarının araştırılması önerisi verildi. Önerinin oylaması sırasında iki kez toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle Meclis yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapandı.

Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, şunları söyledi:

"Yeni akademik yıl başladı. Türkiye'de bugün 208 üniversite 6 milyon 835 bin öğrencimiz var. Bu gençler sizin iktidarınızın içine doğdu ama siz onları bir kerecik dinlemediniz, anlamadınız. Tarihin en baskıcı yöntemleriyle susturdunuz, hapse attınız, biber gazına boğdunuz, festivalleri yasakladınız. Siz, sizin iktidarınıza doğan gençleri bile memnun edemediniz. Sorsanız öğrenciler yurtlarda rahatça yer bulabiliyor, yeterli beslenebiliyor, aileler çocuklarını güle oynaya okutabiliyor. Ne yazık ki gerçekler bambaşka. Üniversitelerde yemek fiyatı ortalaması 50 TL. KYK bursu 3 bin lira. Bu üniversite yemekhanesinde iki öğün yemeğe bile zor yetiyor. Bu öğrenciler çay, kahve içmeyecek mi, sinemaya, tiyatroya gitmeyecek mi? KYK bursunu da bu hale getiren sizlersiniz. 2002'de verilen bursla bir buçuk çeyrek altın alınıyordu bugün verilen bursla gram altın bile alınamıyor.

KYK yurtlarının kapasitesi sadece 996 bin. Açıköğretim dışında öğrenci sayımız 4 milyonun üzerinde. Yani devlet ihtiyacı olan 4 öğrenciden yalnızca 1'ine yurt sağlayabiliyor. Geri kalan öğrenciler fahiş kiraların ve özel yurtların insafına terk edilmiş durumda. Bu mu sizin kamusal eğitim anlayışınız? İktidar muhalif gençlere kaldıkları yurtta idari soruşturmalar açabiliyor. Oysa öğrencilere güvenli, sağlıklı kamusal barınma sağlamak sosyal devlet olmanın en temel sorumluluğudur. Gençlerin yanında olanları cezalandırıyorsunuz ama bilin ki biz geri adım atmayacağız."

"BU MESELE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİN MESELESİDİR"

Yeni Yol grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ise, "Anayasal eğitim hakkı fiilen ihlal edilmekte, sosyal devlet yükümlülüğünü yerine getirememektedir. Bizim siyaset anlayışımızda ilim sahibi olmak sadece diploma sahibi olmak değil hakikati bilmek, kul hakkını gözetmek, adaletle yaşamaktır. Lakin bugün öğrencilerimiz barınma kriziyle, beslenme sorunuyla, borç yüküyle mücadele etmek zorunda bırakılmaktadır. Bu gencimiz hangisiyle savaşmaktan galip çıkıp da kendisini ilime verecek" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, "Bu mesele Türkiye'nin geleceğinin meselesidir. Bu ülkede artık gençler ekonomik imkansızlıklar yüzünden üniversite tercihlerinde bile özgür değiller. Ailesinden ayrılamayan, başka bir şehre gidemeyen binlerce gencimiz var. Öte yandan imkanı olan gençlerimiz de çareyi yurt dışında arıyor. Bahsettiğim şey fırsat eşitsizliğinin derinleştiğinin göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise, "Bugün genç yoksulluğu diye bir kavram yaratılmış durumda. Hem enflasyon yoluyla halk soyulmuş hem de öğrencilerin kamusal hakları tek tek tırpanlanmış durumda. Bütçeden KYK yurtlarına, öğrenci kredilerine oransal olarak çok düşük bütçeler aktarılmış durumda. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında yer alırken KYK'nın burs ve yurtlarına ayrılan bütçeler enflasyon oranlarına denk düşmüyor. Yurtlar tıka basa dolu. Yurtlarda insanı koşullar, hijyen koşulları yok" dedi.