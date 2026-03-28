CHP'li Gökan Zeybek: Hiç kimse siyasi hesaplar uğruna CHP'lileri hedef haline getiremez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın gözaltına alınması süreci ve sonrasında yaşananlara ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Zeybek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyasi etik konusu bizler için çok önemlidir. Öncelikle bunun altını çizelim. Ancak hiçbir karalama kampanyasının da bu iktidarın kurtuluşu olmayacağını en başta belirteyim. Kollukta bulunan kameraların tek amacı, gözaltı sırasında kanunlara uygun davranıldığını ispat etmektir. Öyle mi oldu? Elbette olmadı. Şöyle anlatayım… O an, yani gözaltı sırasında servis edilen görüntüler bize neyi gösteriyor? Sözde bir rüşvet operasyonunun suçüstü görüntüsü mü? Hayır. Ama mali suçlarla otele gitmenin başka bir açıklaması olamaz. Ama amaç magazin. İşin özü şöyle… Ortada sözüm ona rüşvete ve yolsuzluğa ilişkin tek bir kanıt yine bulamayınca, derhal özel hayata ilişkin hazırlıklar yapılıyor. Tek elden kopyala yapıştır metinlerle paylaşımlara başlanıyor.

Aylardır uğraştıkları uyduruk yolsuzluk yaftasında çaresiz kaldıkları için kirli bir propagandaya sarılıyorlar. Özkan Yalım, yıllarca bu ülkeye yalnızca siyaset alanında değil, iş insanı kimliğiyle de önemli katkılarda bulunmuştur. Bu anlamda varsa bir yanlış ki var. (Görüntüler üzerinden) bunu kabul etmemiz asla söz konusu değildir. Ancak Özkan Yalım üzerinden bir algı oluşturarak 'biz yüklenirsek düze çıkarız' anlayışıyla hareket edenlere de kesinlikle alan vermeyiz. Hiç kimse siyasi hesaplar uğruna Cumhuriyet Halk Partilileri hedef haline getiremez. Bilinmelidir ki… Savaş meydanlarında kurulan partimiz bugüne kadar üzerine düşeni yaptı ve gereken neyse yapmaya devam edecektir. İktidar ise büyük bir yanılgı içindedir. Sanıyorlar ki bu milletin gözünde bir güvenilirlikleri kaldı. Sanıyorlar ki iftiraları bu millette karşılık bulacak. Türkiye sandık gününü bekliyor, iple çekiyor sizi göndermek için. Bilinsin, bugünün notu olsun. Halkımızla birlikte bu adaletsiz ve hukuksuz düzeni değiştireceğiz."