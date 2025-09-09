CHP'li Gökçek'ten Bakan Yerlikaya'ya: Biber gazı emrini siz mi verdiniz?

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, dün yaşanan olaylarda bir polis memurunun yakın mesafeden, doğrudan yüzünü hedef alarak kendisine biber gazı sıktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Kanunsuz emirlerle, hukuka aykırı bir şekilde baba ocağımıza, parti binamıza saldırı emrini siz mi verdiniz? Ölçüsüz, orantısız şiddet uygulama emrini siz mi verdiniz? Biber gazını temel insan haklarına aykırı şekilde, çok ciddi hatta ölümcül sağlık sorunlarına da yol açacak şekilde kullanma talimatını siz mi verdiniz? Eğer bu kanunsuz emri siz vermediyseniz, bu emri kim verdi? Bu hukuksuzluklara kim göz yumuyor? İlgili personel hakkında gerekli işlemi başlatacak mısınız?" diye seslendi.

Gökçek, yaşananları Meclis gündemine de taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bir soru önergesi yöneltti. 7 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınmasının ardından yaşanan süreçte, vatandaşların polisin orantısız şiddetine maruz kaldığını belirten CHP’li Ali Gökçek, "Kimi emniyet görevlilerinin yoğun biçimde ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde, yakın planda ve bizzat vatandaşları hedef alarak ‘biber gazı’ olarak adlandırılan göz yaşartıcı gaz kullandığı ulusal basında yer alan görüntülere de yansımıştır. Bu durum temel insan haklarına aykırı olduğu gibi ağır hatta ölümcül sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçek, Bakan Yerlikaya'ya aşağıdaki soruları yöneltti:

7 Eylül 2025 tarihinde ve sonraki günlerde, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde vatandaşlara yönelik olarak orantısız bir şekilde güç kullanan emniyet görevlilerinin tespit edilerek haklarında gerekli işlemlerin yapılması düşünülmekte midir?

8 Eylül 2025 tarihinde, ulusal basında da yer alan görüntülerde de açıkça görülebileceği üzere, milletvekilini hedef alarak yakın planda biber gazı sıkan emniyet görevlisi kimdir? İlgili kolluk kuvveti tespit edilerek hakkında gerekli işlemler başlatılmış mıdır?

7 Eylül 2025 tarihinde ve sonraki günlerde, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası içinde ve çevresinde ne kadar biber gazı kullanılmıştır?

7 Eylül 2025 tarihinde ve sonraki günlerde, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası içinde ve çevresinde, vatandaşlara yönelik olarak, orantısız bir şekilde göz yaşartıcı biber gazı atılmasının talimatını kim vermiştir?

Emniyet görevlilerine biber gazını gerekmedikçe kullanmamaları ve kullanmak zorunda kalırlarsa da insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde kullanmaları gerektiği yönünde eğitim verilmemekte midir?

Yetkilerini aşarak talimatlara aykırı şekilde uygun olmayan mesafede ve ortamda biber gazı kullanan emniyet görevlileri ve bu kanunsuz emri veren amirleri hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

Son 10 yılda, İstanbul’da ve ülke genelinde kaç polis memuru, gerekmediği halde ve talimatlara uygun olmayan bir şekilde biber gazı kullandığı için idari ceza almıştır?

İstanbul’da 2025 yılı içerisinde kullanılan biber gazı stoku ne kadardır? Bu biber gazları hangi teknik şartnamelerle ve hangi firmalardan, ne zaman ve ne kadar bedelle satın alınmıştır?