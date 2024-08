CHP'li Gökçen: Can Atalay'ın gasbedilen milletvekilliği iade edilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Davası tutuklusu Can Atalay kararına ilişkin "TBMM derhal toplanarak AYM kararı Genel Kurul’da okunmalı ve Can Atalay'ın gasbedilen milletvekilliği iade edilmelidir. Yaratılan fiili durum bir an önce ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP’nin başvurusu üzerine AYM'nin Resmi Gazete’de yayımlanan Can Atalay kararını değerlendirdi.

"Anayasa Mahkemesi bir işlemin yok hükmünde olduğunu söylüyorsa; o işlem hiçbir şekilde hukuken var olmamıştır. Geriye dönük olarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu tespit eden AYM, Can Atalay'ın halen milletvekili olduğunu söylemiş oldu. Ama bir taraftan da seçilmişler henüz hiçbir söz etmeden, seçilmişler herhangi bir işlem yapmadan, TBMM toplanıp da bu kararı işleme almadan, Genel Kurul’a okumadan önce atanmış bir kişi bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, anayasa tanımazlığını, hukuk bilmezliğini bir kez daha gösterdi. Dün gece, sabaha karşı saat 03.35'te paylaştığı mesaj bir darbe bildirisidir. Mehmet Uçum kendisini TBMM'den de anayasadan da üstün gördüğünü, seçilmiş bir milletvekilinin yetkisini tanımadığını ifade etmiştir. AYM'nin bu kararına uyulması yalnızca Can Atalay için değil, yalnızca milletvekillerinin onları temsil etmesini bekleyen Hataylılar için değil, hukuk düzenimizin ve adaletin tesis edilmesinin gereğidir.

TBMM son günlerde yoğun bir şekilde çalıştı. Keşke halkımızın, milletimizin sorunlarını çözmek için bu kadar yoğunlukla çalışmış olsaydı. TBMM yargıdaki sorunları çözmek için, infaz sistemindeki adaletsizlikleri gidermek için çalışmamıştır. TBMM, yargı bağımsızlığını tesis etmek için, her geçen gün utançla takip ettiğimiz çocuk işçi cinayetleriyle mücadele etmek için çalışmamıştır. TBMM'nin artık tatile gitme değil; millet için, halk için çalışma zamanı gelmiştir. Seçilmiş bir milletvekilini hapiste tutma utancına artık derhal son verilmelidir. TBMM derhal toplanarak Anayasa Mahkemesi kararı Genel Kurul’da okunmalı ve Can Atalay'ın gasbedilen milletvekilliği iade edilmelidir. Yaratılan bu fiili durum bir an önce ortadan kaldırılmalıdır.

Hukuku ayaklar altına alanlar, mevcut yasaları uygulamayanlar, Anayasa'nın 153'üncü maddesinde yer alan 'Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar' hükmünü uygulamayanlar bu ülkenin adalet ve hukuk sorunlarını çözemezler. Tam tersine onlar anayasasızlaştırma projesinin mimarlarıdırlar. Ve anayasasızlaştırma projesinin mimarlarıyla anayasa yapılmaz. Anayasa’yı uygulamayanlarla anayasa masasına oturmayız. Anayasa’yı uygulamayanlarla anayasa yapmayacağız."