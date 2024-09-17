CHP'li Gökçen'den AKP'li Çelik'e: "Anayasa'nın ilk üç maddesini değiştirmeyi tartıştınız mı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in "Anayasa’nın dört maddesiyle ilgili hiçbir tartışmamız söz konusu değildir" açıklamasına ilişkin "12 Eylül 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı sempozyumunda anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi tartıştınız mı, tartışmadınız mı" dedi.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa’nın 4. maddesinin kaldırılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bu konuda "Anayasa’nın dört maddesiyle ilgili hiçbir tartışmamız söz konusu değildir. Bu maddelerde yapılacak değişiklik teklifleri bizim açımızdan kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İLK ÜÇ MADDENİN HEDEF ALINMASI TESADÜF DEĞİL"

CHP'li Gökçen'in açıklaması şöyle:

"Anayasaya uymayanlarla yeni anayasa yapılmaz. Anayasa Mahkemesi kararlarını çöpe atanlarla, bir kişinin siyasi kariyerine bir hukuk mühendisliğiyle yeni bir yol açma hayali kuranlarla anayasa değişikliği tartışılmaz. Cumhuriyeti yalnızca bir seçimin varlığıyla sınırlıymış gibi görenler, Cumhuriyet değerlerini hedef alanlar, Mustafa Kemal Atatürk ismini duymaktan bile rahatsız olanlar bir ajandayı takip ediyorlar. Bir kirli ittifak, sadece anayasal prensipleri hedef almıyor, toplumu bir arada tutan her unsuru dinamitliyor.

Bu kirli ittifak, anayasada hak ve özgürlükleri daraltmayı, yargı denetimini daha da etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kirli ittifak kendi iktidar alanını genişleteceği, halkın özgürlük alanını daraltacağı bir projeye çalışıyor. İki uç tarafmış gibi görünenleri bir anda kol kola getiren bu düzende, ilk üç maddenin hedef alınması tesadüf değil. Olayı sanki basit bir farklı fikirmiş gibi yansıtanlar, şu soruya cevap vermelidir; 12 Eylül 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı sempozyumunda anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi tartıştınız mı, tartışmadınız mı?"