CHP'li Gökçen'den 'Barış Akademisyenleri' için Bakan Tunç'a soru önergesi

Barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle 2016’dan bu yana üniversitelerden ihraç edilen yaklaşık 400 akademisyenin yargı süreci, aradan geçen 10 yıla rağmen büyük ölçüde sonuçlandırılamadı.

Bugüne kadar yalnızca 4 akademisyen hakkında verilen göreve iade kararı kesinleşti.

Barışı savundukları için ihraç edilen akademisyenlerin davalarında idari yargıdan peş peşe ret kararları çıkması ve yargılamaların uzaması dikkat çekiyor.

Anayasa Mahkemesi’nin Füsun Üstel ve diğerleri kararında ifade özgürlüğü ihlali tespiti yapmasına rağmen, söz konusu kararın idari yargı ve Danıştay nezdinde yeterince uygulanmadığı, bazı dosyalarda ise fiilen yok sayıldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gökçen, Tunç’a şunları sordu: