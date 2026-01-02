CHP'li Gökçen'den 'Barış Akademisyenleri' için Bakan Tunç'a soru önergesi
CHP’li Gökçe Gökçen, Barış bildirisine imza attıkları için ihraç edilen akademisyenlerin yıllardır sonuçlanmayan yargı süreçlerini TBMM gündemine taşıdı. Gökçen, AYM kararlarının neden uygulanmadığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu.
Barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle 2016’dan bu yana üniversitelerden ihraç edilen yaklaşık 400 akademisyenin yargı süreci, aradan geçen 10 yıla rağmen büyük ölçüde sonuçlandırılamadı.
Bugüne kadar yalnızca 4 akademisyen hakkında verilen göreve iade kararı kesinleşti.
Barışı savundukları için ihraç edilen akademisyenlerin davalarında idari yargıdan peş peşe ret kararları çıkması ve yargılamaların uzaması dikkat çekiyor.
Anayasa Mahkemesi’nin Füsun Üstel ve diğerleri kararında ifade özgürlüğü ihlali tespiti yapmasına rağmen, söz konusu kararın idari yargı ve Danıştay nezdinde yeterince uygulanmadığı, bazı dosyalarda ise fiilen yok sayıldığı belirtiliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.
Gökçen, Tunç’a şunları sordu:
- Barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlere ilişkin olarak, 2016–2025 yılları arasında idare mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Danıştay ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde açılan dava sayısı kaçtır? Bu davaların kaçı ret, kaçı kabul edilmiştir?
- Anayasa Mahkemesi’nin Füsun Üstel ve diğerleri kararında tespit edilen ifade özgürlüğü ihlaline rağmen, idari yargı mercilerinin göreve iade taleplerini reddetmeye devam etmesinin gerekçesi nedir?
- Anayasa’nın 153’üncü maddesi uyarınca AYM kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayıcı olmasına rağmen, bu kararın idari yargı ve Danıştay içtihatlarına yansımamasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun denetimi ve incelemesi olacak mıdır?
- Yargı sürecinin yıllarca sürüncemede bırakılması ve iade kararlarının istisna düzeyinde kalması nedeniyle, barış bildirisine imza atan akademisyenlerin maddi ve manevi kayıplarına ilişkin herhangi bir telafi öngörülmekte midir?