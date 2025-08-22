CHP'li Gökçen'den Murat Çalık'ın annesine ziyaret: "Murat Çalık'ı tutuksuz yargılayın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Murat Çalık'ın annesini ziyaretinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Gökçen şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Murat Çalık başkanımızı her gün cezaevinin yakınında bekleyen annesi Gülseren Çalık’ı ziyaret ettim. Mehmet Murat Çalık’ın 16 kez kan ölçümleri yapılmış, bu ölçümlerden 13’ünde değerleri normalin çok altında. Bu doktor raporlarıyla da sabit. Nasıl bir kötülükle karşı karşıya olduğumuzu şöyle ifade edeyim: adli tıp raporu başkanımızın sadece normalin alt sınırında olan üç ölçümü esas alarak düzenlendi. Böylece hiçbir risk yokmuş, cezaevinde kalmasında sakınca yokmuş gibi bir algı yaratılmak istendi.

Bu sırada birileri Meclis'te hasta tutuklu ve hükümlülerin durumunu tartışadursun, gece yarısı kararlarıyla müebbet hükümlülerini serbest bıraksın. Bu çifte standardı akıl ve vicdan kabul etmez. Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızın vicdanına sesleniyorum: Mehmet Murat Çalık’ın bir iddianamesi bile yok. Ortada hukuken bir iddia bile yok. Kendisi yasalar önünde, Anayasa önünde masumdur. Tahliye edilmesi için adli tıp raporu olmasına bile gerek yok. Herkes dönmüş, bir kişinin iki dudağının arasına bakıyor. Bunu ne vicdan kabul eder ne de insanlık. Tutuksuz yargılayın, tedavi olsun ve asıl konumuzu, dosyadaki hukuksuzlukları ve iftiraları konuşalım."