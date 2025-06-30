CHP'li Gökçen: Erdoğan’ın çizdiği sınırlar içinde siyaset yapmadık, yapmayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Kurultay davasının ertelenmesi, bu hukuka aykırı davanın sonuç odaklı değil, süreç odaklı olduğunu göstergesidir. Türkiye’nin ve yargının bu kadar sorunu varken bu operasyonel davanın derhal reddedilmesi gerekirdi" ifadelerini kullanan Gökçen, şunları kaydetti:

"CHP sarayda ve yargı koridorlarında dizayn edilemez. CHP, tertemiz kurultayında seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile cezaevindeki Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızla birlikte halkın sorunlarını çözmek ve bu ülkeyi gerçek bir demokrasiye kavuşturmak için mücadelesine tüm gücüyle devam edecek.

Erdoğan’ın çizdiği sınırlar içinde siyaset yapmadık, yapmayacağız. Tuzaklı masalara oturmadık, oturmayacağız. Yol arkadaşlarımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz."