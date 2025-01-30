CHP'li Gökçen: Halk TV’nin özel olarak hedef haline getirilmesi tesadüf değildir

CHP Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımıcısı Gökçe Gökçen, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Gökçen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu baskı ortamında Halk TV’nin özel olarak hedef haline getirilmesi de tesadüf değildir" diye yazdı.

"HERKESİ Mİ TUTUKLAYACAKSINIZ?"

Gökçen şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi mi tutuklayacaksınız? Herkesi mi susturacağınızı sanıyorsunuz? Kalemini ve karakterini bugüne kadar satmamış insanlar, bugün de boyun eğmezler. Ama yargıyı siyasi operasyon aracı haline getirenlerin ne büyük rezilliklerin parçası olduğunu yakın geçmişte tüm Türkiye görmüştür.

Bu baskı ortamında Halk TV’nin özel olarak hedef haline getirilmesi de tesadüf değildir. İktidarı sonsuz kılma, Türkiye’yi muhalefetsiz bir ülke haline getirme hayalinin önündeki en büyük engellerden biri özgür basındır. Diktatörlüklerin önündeki en büyük engel, özgürce konuşan gazetecidir, gerçekleri bilmek isteyen halkın kendisidir. Ne kadar uğraşsanız da, gazeteciler susmayacak ve hakikat kazanacak."