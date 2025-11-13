CHP'li Gökçen, iddianamedeki ifadelere dikkat çekti: "Darbe bildirisi demek bile az kalır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İddianamede Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunulması, iktidarın nasıl bir acziyet içinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Gökçen, iddianamedeki bazı ifadeleri de sıraladı:

• "Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları..."

• "Salonda bulunan kalabalıktan gelen 'Başkan Özgür Başkan Özgür' seslerinin duyulduğu akabinde konuşmasına devam eden Ekrem İmamoğlu isimli şahsın ‘Partimizin yeni Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur…’ şeklinde konuşmalar yaptığı duyulmuştur.

• "CHP Başkanlık görevine gelen Özgür Özel isimli şahsa destek verdikleri…"

• "Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri çeşitli vaatlerle yanına çekmiş ve bu konuda gizli toplantılar yapmıştır…"

• "ileride gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak."

• "Partisini ele geçirmeyi hedeflediği…"

• "Ele geçirdikleri siyasi güç ile Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğu tespit edilmiştir."

• "Hızlandırılmış Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını gündeme getirerek…”

• "Tıpkı bir ahtapotun kolları gibi..."

• "Müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak…”

"DARBE BİLDİRİSİ DEMEK BİLE AZ KALIR"

"Kişisel bir kini çağrıştıran, hukuki olmaktan uzak ifadelerle dolu bir metne darbe bildirisi demek bile az kalır" diyen Gökçen, şunları söyledi: "Düne kadar partisinin ve kendisinin yaşadığı mağduriyetler üzerinden siyaset yapanlar, gücü ele geçirince neye dönüştüklerini açıkça göstermiştir. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Ekrem İmamoğlu’na kaybedecek olmayı bir şahsi takıntı haline getirmiştir."

"DURUŞMALAR TELEVİZYONLARDA YAYINLANMALI"

Çağrıda bulunan Gökçen, "Duruşmalar televizyonlarda yayınlanmalı, herkes kimin milletin kararından kaçtığını, kimin milletle kucaklaştığını canlı yayında izlemelidir. Hiç şüphemiz yok, millet en doğru kararı verecektir!" ifadelerini kullandı.