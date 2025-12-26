CHP'li Gökçen: Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması için daha ne bekleniyor? Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalı, anayasaya yapılan darbe bir an önce sonlanmalıdır." dedi.

Gökçen, tutuklu MS hastası Tayfun Kahraman'ın ilacının verilmediği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gökçen'in açıklaması şu şekilde:

"Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman kararı, açık bir haksızlığı tespit ederek gün yüzüne çıkardı. Tayfun Kahraman, hakkında herhangi bir suç iddiası bile olmadan yıllardır hapsediliyor. Tayfun Kahraman’ın Gezi’yi organize ettiğine dair ne bir telefon konuşması, ne bir irtibat var. Forumlarla suçlanıyor, bu forumlarda hangi yasadışı kararlar alınmış, buna ilişkin bir iddia bile dosyada yok. Gerekçesiz ve hukuk dışı bir kararla cezaevinde tutulan, hepimizin yerine hapiste olan Tayfun Kahraman, şimdi ağır bir hastalıkla mücadele ediyor. MS hastalığı bulunan Tayfun Kahraman’ın ilaçlarının geciktirilmesi ve cezaevi koşulları hastalığı daha da ağırlaştırıyor. Yaşanan çok açık: Tayfun Kahraman’ın özgürlük hakkıyla birlikte sağlık hakkı da ciddi bir şekilde ihlal ediliyor. Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması için daha ne bekleniyor? Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalı, anayasaya yapılan darbe bir an önce sonlanmalıdır."