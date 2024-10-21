CHP'li Gökhan Günaydın: AK Parti ile normalleşme olmaz, yeni bir Erdoğan dönemi planlanıyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, siyasetteki 'normalleşme' ve 'çözüm süreci' tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın "Birçok mesafe aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki daha fazla el birliği, daha fazla siyasi diyalog, daha fazla siyaset güçlensin. Normalleşmeyi artıralım diyoruz" ifadelerini değerlendiren Gökhan Günaydın, "22 yıllık iktidarın geride bıraktığı ekonomik, politik ve kültürel bir yıkım var. Biz, Türkiye'nin ilk seçime kadar bu gerilimi ve kutuplaşmayı sürdürmeden, insanların birbirine düşman olmadan ilerlemesini istiyoruz" dedi.

Karar gazetesinden Sema Kızılarslan'a konuşan Günaydın, "Kutuplaşma, Türkiye'de gerçeklerin görülmesine engel oluyor. Özellikle kutuplaştırılan kesimler, AK Parti'ye sorgulamadan oy verir hale geliyorlar. Bu yüzden, bu süreci sakin bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Ancak bu, AK Parti'nin 22 yıldır yaptıklarını kabul ettiğimiz veya onlardan hızla değişim beklediğimiz anlamına gelmiyor. Bu ikisini birbirinden ayıralım" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR ERDOĞAN DÖNEMİ PLANLANIYOR"

Gökhan Günaydın, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Ayrıca, Türkiye'de ‘normalleşme’ ifadesinin arkasında bir İsrail tehdidiyle anayasa değişikliği, olası bir referandum ve ardından kendini yeniden üreten bir otokrasi ve yeni bir Erdoğan dönemi planlanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi bu plana hiçbir zaman dahil olmayacak. Yurttaşları kutuplaştırmamak başka bir şey, AK Parti'yi tanımak ve ilk seçimde onları gönderme kararlılığında olmak bambaşka bir şey. Bu nedenle, biz bu dönemi kutuplaşmayı engelleyen bir süreç olarak tanımlıyoruz. Ben şahsen hiçbir zaman bunu ‘normalleşme’ olarak tanımlamadım; AK Parti ile normalleşme olmaz."

AKP İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

AKP ile CHP arasında yakın bir zamanda görüşme olup olmayacağı sorulan Günaydın, "Şu anda planlanmış bir görüşme yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim törenleri için herkesi sarayda toplayacaktı. CHP, bu etkinliğin Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde yapılmasını önerdi ve ‘Herkes Atatürk'ün evine rahatça gelir, kaçak saraya gelmez’ dedi. Dolayısıyla, şu anda planlanmış bir görüşme bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜM SÜRECİ' YORUMU

Siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmalarını da değerlendiren Günaydın, şunları ifade etti:

"Mehmet Uçum'un açıklamaları, yeni bir çözüm süreci ya da demokratikleşme sürecinin güvenilir olmadığını gösteriyor. Onun imasında, ‘Bir çözüm süreci denedik, olmadı. Artık devlet oraya dönmez, anayasa masasına oturmazsanız sizi kapatırız’ ifadesi var. Burada gerçek bir demokratikleşme değil, iktidarın kendini yeniden üretme çabası söz konusu. AK Parti'nin gitmesiyle ancak demokratikleşme mümkün olabilir; 22 yıldır yapmadıklarını şimdi yapmalarını beklemek gerçekçi değil."