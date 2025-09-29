CHP'li Gökhan Günaydın'dan Selçuk Tengioğlu'nun tahliyesine tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun tahliye olmasına tepki gösterdi.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından CHP lideri Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Tengioğlu, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

CHP'li Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından Tengioğlu'nun tahliyesine ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Genel Başkanımız Özgür Özel’e saldıran müptezel serbest. Bariyerli alana onu sokan ve azmettirenlere yönelik bir adım bile atılmadı. Tıpkı önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıran at hırsızı ve saldırıyı ustaca planlayanlarda olduğu gibi. Yarına kalır, yanına kalmaz."