CHP'li Gökhan Günaydın mal varlığını açıkladı, AKP'li Osman Gökçek'e çağrı yaptı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP'nin Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in açıklamasının ardından mal varlığını açıkladı.

Osman Gökçek, yaptığı açıklamada, "CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın hesap verilemeyen servetinin araştırılması gerekir. Siyasette kim olursa olsun, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır" dedi.

AKP'li Osman Gökçek'in açıklamalarına yanıt veren Günaydın, mal varlığını açıkladı.

Günaydın, şunları söyledi:

"• Ankara’da bir evim var, 2013 yılında 10 yıllık banka kredisi çekerek aldım, borcu 2023 yılında bitti. Başka bir tek gayrimenkulüm yok.

• 2006 model bir aracım var, 4 yıllık banka kredisi çekerek almıştım. TBMM’nin grup başkan vekillerine tahsis ettiği aracı kullanıyorum. Başka bir tek aracım yok.

• İki motosikletim var, birisini ben birisini 13 yaşındaki oğlum kullanıyor, ikisini satsan 500 bin TL belki eder.

• Tek banka hesabımı Halk bankasında tutuyorum ki, rahatça kontrol edebilsinler. Başka hiçbir bankada hiçbir hesabım yok.

• 40 yıldır ziraat mühendisi, avukat, iktisat fakültesi öğretim üyesi olarak kazandığım gelir, varlık, servet bundan ibaret, onurumla yaşamaktan gurur duyuyorum."

"OSMAN GÖKÇEK DE AYNISINI YAPSIN"

"Osman Gökçek aleyhine, iftiraları nedeniyle açtığım 3 tazminat davası, sayısız suç duyuruları var" diyen Günaydın, şöyle devam etti:

"Bu müfteriyi muhatap almak bana yakışmaz. Ancak siyasetçinin hesap verebilir olması ön koşuldur. Bu nedenle, seçmene ve millete duyduğum saygı, siyaseti temiz bir düzlemde yapma konusunda müktesebatım ve kararlılığım çerçevesinde açık bir çağrı yapıyorum.

Gökhan Günaydın, anne babası dahil birinci, ikinci, üçüncü derece yakınlarının malvarlığını beyan edelim. Yetmez, MASAK araştırsın, raporlasın. Beyanlarımızı ve MASAK raporlarını internetten yayınlayalım.

Osman Gökçek de, anası -babası-kardeşi dahil aynı şeyi yapsın. Başka bir yakınına gerek yok. Bu dört kişinin malvarlığı beyanını açıklayın. Beyan yetmez, MASAK bu dört kişinin malvarlığını raporlasın. Bunları da internetten yayınlayın.

Vatandaş tüm bunları görsün, karşılaştırma imkanı bulsun. Kim hırsızlıkla kim onurla bir hayat sürmüş millet öğrensin, ak koyun kara koyun belli olsun!

Siyasette gerçekleri haykırdıkça, kaleleri sarsılanların, gizli açık maşalar eliyle büyük paralar ve organizasyonlarla tarafıma yönelik saldırılar planlayıp icra ettiklerini görüyorum. Sürpriz değil.

Bir adım geri atan, bir milim eğilen namerttir. Çağrım açık ve acil. İftirayı bırak, icraate gel, hadi görelim seni!!!"