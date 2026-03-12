CHP'li Gökhan Günaydın: Milli parkları, açıkça şirketlerin rant alanı haline getiriyorsunuz

TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne görüşülmeye devam ediliyor.

Kanun teklifinin, 22., 23., 24., 25., 26'ncı maddesi kabul edildi.

GÜNAYDIN: 1980'DE BU MEMLEKETTE 1 MİLYON MANDA VARDI, ŞU ANDA 177 BİN MANDA VAR, 1980'DE 20 MİLYON KEÇİ VARDI, ŞU ANDA 11 MİLYON KEÇİ VAR

Aleyhte konuşmak için söz alan CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise şu ifadelere yer verdi:

"1980'de bu memlekette 1 milyon manda vardı, şu anda 177 bin manda var, 1980'de 20 milyon keçi vardı, şu anda 11 milyon keçi var yani Türkiye zaten beslediği evcil hayvanları, beslenme için kullandığı hayvanları bile besleyemez hale gelmiş. Bunun yanında, elbette milli parkların dışında, tabiat koruma alanları, yaban hayatı gelişme sahaları, tabiat anıtları, sulak alanlar niteliğindeki değerlerimiz getirilen düzenlemeyle ranta, imara ve betonlaşmaya açılıyor. Türkiye'deki sulak alanlar çok kötü amaçlarla kurutuldu ve bugün Türkiye iklim değişiminin tam göbeğinde bulunuyor. Akdeniz havzası, iklim kuşaklarının 150 ila 300 kilometre kuzeye kaydığı, iklim değişiminin en sert yaşandığı bölgelerden bir tanesidir. Burada birbirimizi yiyoruz 'X belediyesi su veremiyor, Y belediyesi su veremiyor' diye. Oysa gerçek ne? Türkiye sulak alanlarını, yutak alanlarını hızla mahvediyor ve dolayısıyla biz daha az yağış alıyoruz, daha çok mevsim anomalilerine sahip oluyoruz. Şimdi, getirdiğiniz düzenleme bütün bunların üzerine ne koyuyor? En değerli bu alanlarımızı, titizlikle korumamız, nesiller arası adalet ilkesi uyarınca gelecek kuşaklara devretmemiz gereken alanları birçok yapıya açıyoruz. Ben söyleyeyim size; ulaşım, elektrik, iletim, nakil hattı, petrol ve doğal gaz hattı, trafo, haberleşme, su, atık su, termal ve benzeri yapımlar. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Yani bütün bu çerçeveyi milli parkların göbeğine yapabiliyorsunuz. Atık suyu da, suyu da, termali de, petrolü de milli parkların göbeğine yapabiliyorsunuz. Oysa, onlar, bir kez daha söylüyorum, buraya bir nimet olarak verilmiş, o biyoçeşitlilik dünyanın başka bir yerinde yok ve biz oraları hoyratça harcamaya hazır hâle getiriyoruz.

"TÜRKİYE'NİN UYGARLIK BİRİKİMİNE AYKIRI OLAN BU DÜZENLEMEYE CHP GRUBU OLARAK RET OYU VERECEĞİMİZİ KAMUOYUNA İLAN EDİYORUZ"

Milli parkları, açıkça şirketlerin rant alanı haline getiriyorsunuz. Milli parkları işletilebilecek birer turistik lokanta haline dönüştürüyorsunuz. 'Hayır' diyenlere, yasanın içeriğiyle ilgili konuşmaya hazırım. Onu hiç kimse öyle işletmemeli, milli parklar bir turizm alanına dönüştürülmemeli. Şüphesiz, günlük gitmek için ya da gecelik, basit konaklama için uygun tesisler kurulabilir ama bunlarda neler yapıldığını çok iyi biliyoruz. Birçok önemli husus var zihniyeti çok açık gösteriyor. Diyorsunuz ki: 'Milli parklarda eğer milli parklarla ilgili düzenlemelere aykırı binalar yapılmışsa o binaların yıkımı için mahkeme kararı gerekmez.' Biz de diyoruz ki: 'Ya, bakın, mahkeme kararına bile gerek duymadan bir korumacı anlayış. Hukuku dolanmaya çalışıyor ama hiç olmazsa koruma amacıyla dolanmaya çalışıyor.' Sonra arkasına bir cümle daha ekliyorsunuz, diyorsunuz ki: 'Bu tip yapıları Genel Müdürlük kullanabilir.' Yani bir başkası milli park üzerine kaçak bir binayı tecavüz eder şekilde dikmiş, sen orayı tespit etmişsin, el koymuşsun, yıkmak ve özüne döndürmek yerine Genel Müdürlük kullanabilirmiş. Genel Müdürlük kullandığı zaman kaçak olmuyor mu? Genel Müdürlük kullandığı zaman milli parkın ruhuna aykırı olmuyor mu? İnanılmaz gerçekten arkadaşlar, bunu düşünebilmek ve bunu yazabilmek gerçekten kolay bir mantıkla açıklanabilir bir şey değildir. Yaban hayatı... Ben bütün içtenliğimle söylüyorum, bir tarife belirliyorsunuz 'Benim milli parkında şu, şu, şu hayvanları şu kadar paraya gelip avlayabilirsiniz.' Adam Amerika'dan, Avrupa'dan en gelişmiş silahlarla geliyor, Senin milli parkında yaban hayvanını avlıyor. Bu onurunuza dokunmuyor mu arkadaşlar? Bir kere daha söylüyorum: Bu onurunuza dokunmuyor mu? Bırakın yaban hayvanlarımızı ne paraya ihtiyacınız varsa biz toplayıp size verelim. Ayıptır, gerçekten ayıptır. Dolayısıyla, ruhuyla, özüyle, lafzıyla, metniyle asla kabul edemeyeceğimiz, Anayasa'ya aykırı olmaktan öte Türkiye'nin uygarlık birikimine aykırı olan bu düzenlemeye Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak ret oyu vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerine yapılan oylama ile Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. AKP Grubu teklifin kabul edilmesinin ardında Genel Kurul salonunda fotoğraf çekildi.