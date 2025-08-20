CHP'li Gökhan Günaydın: "Türkiye G20 ülkesi ama 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaz dönemi saha çalışmaları kapsamında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Artvin’e giderek bir dizi temaslarda bulundu. CHP Artvin İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Günaydın, güncel siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti örgütüyle gerçekleştirdiği buluşmanın ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yapan Günaydın, vatandaşların ve esnafın ekonomik sorunlarını dinledi. Günaydın, Artvin programını tamamlamasının ardından kentten ayrıldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuşmasında 19 Mart sabahına ilişkin dikkat çeken bir anısını anlattı:

“19 Mart sabahı saat 04.00’e alarm kurdum. Evet, saat 04.00'te uyandım, sosyal medyaya baktım, bir şey yoktu. Saati 05.00’e kurup tekrar uyudum. Uyandım, yine bir şey yok. Bu kez saat 06.00’da çaldı telefon, hala bir gelişme yoktu. Hava da aydınlanmıştı. Artık bu saatten sonra bir şey olmaz diyerek kafamı yastığa koydum. Saat 06.05’te Ekrem Başkan aradı: ‘200’e yakın polis kapımda’ dedi.”

Günaydın, söz konusu tarihin yalnızca İstanbul için değil, Türkiye için de kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı:

“23 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapma kararı almıştı. 19 Mart’ta Ekrem Başkan’ı gözaltına aldılar. 23 Mart’ta da tutukladılar. İşte o gün, dayanışma sandıklarıyla birlikte 15 milyon insan ‘Ekrem İmamoğlu adayımızdır’ diyerek oy kullandı.”

"CHP DİRENİYOR"

CHP’ye yönelik eleştirilere ve gençlerin rolüne dikkat çeken Günaydın, Saraçhane çağrısına gelen kalabalığa teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Dediler ki ‘Bunlar heyecanlı bir partidir, 3-5 gün bağırırlar, sonra yorulurlar, sonra da birbirlerine girerler, biz de rejimimize devam ederiz.’ Ama 19 Mart’ta Saraçhane’ye davet ettiğimizde, her türlü engele rağmen ilk gün 100 bin genç geldi. Cumhuriyet Halk Partisi direniyor ve bu çok önemlidir. O barikatları aşan 100 bin genç, birbirimize yapacağımız her türlü övgüden çok daha değerlidir. Sağ olsunlar, var olsunlar.”

"TÜRKİYE G20 ÜLKESİ AMA HALKI AÇLIK SINIRINDA YAŞIYOR"

Konuşmasında ekonomiye de değinen Günaydın, Türkiye’nin çelişkili ekonomik tablosunu şöyle ifade etti:

“Artvin’de emeklilerin oranının yüksek olduğunu biliyorum. Açlık sınırı 25 bin TL; emeklilerin en az yarısı bu sınırın altındaki maaşlarla geçinmeye çalışıyor. Türkiye G20 üyesi, yani dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinden biri. Peki nasıl oluyor da bu ülkede 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor?”

"BU ÜLKE BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

CHP’nin artık yeni bir dönemi başlatması gerektiğini vurgulayan Günaydın, halkın tutumunun da değiştiğini söyledi:

“Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi haklı bir itirazın sesi oldu: Bu memleket iyi yönetilmiyor. Adalet çeteleşmiş durumda. Bu ülke böyle devam edemez. Vatandaş da dedi ki: ‘Ben seninle aynı fikirdeyim.’ Ama şimdi vatandaş başka bir şey diyor: ‘Ben zaten ne olduğunu biliyorum!’

‘Biliyorum’ sözü artık çok şey ifade ediyor. İnsanlara kendi yaşadıklarını anlatarak siyaset yapma dönemi bitmek zorundadır. Artık inşa etme dönemini başlatmak zorundayız. Biz de bu süreci başlatmış bulunuyoruz.”

CHP’nin 4-9 Eylül tarihleri arasında kuruluş yıl dönümünü kutlayacağına da dikkat çeken Günaydın, bu dönemde yeni programlarını açıklayacaklarını söyledi.

"BU YOLU BİRLİKTE AÇACAĞIZ"

Artvin halkına hitaben konuşmasının sonunda Günaydın, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Demokraside ve ilericilikte Türkiye’nin önünde yürüyen Artvin’de sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu yolu birlikte açacağımıza inanıyor, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğumu ifade ederek sözlerimi tamamlıyorum.”

ESNAFTAN GÜNAYDIN'A DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Esnaf ziyaretleri sırasında bir kasapla sohbet eden Gökhan Günaydın, Artvinli esnafın ekonomik sıkıntılarına tanık oldu. Kasap, geçmiş ile günümüzü şöyle kıyasladı:

“Eskiden günde çok iyi satış yapardık. Ama benim ‘eski’ dediğim, o eski Türkiye’ydi. Eskiden bir kasap dükkânı 5 aileyi geçindirirdi. Şimdi ise 2 buçuk dükkânımız var ama 2 aileyi bile geçindiremiyoruz.”