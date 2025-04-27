CHP'li Gül Çiftci: "Aileyi, kadınları siyasi kumpasların hedefi haline getirenleri, haksız yere suçluyanları affetmeyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonuna tepki gösterdi.

Çiftci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart darbesinin ikinci perdesi iktidar ve yargı eliyle sahnelendi. Bir tarafta halkın çıkarları için kenti yönetenlerin mücadelesine, diğer tarafta bir avuç zenginin daha da zenginleşmesi için demokrasinin ayarlarıyla oynayan bir iktidarın rant kavgasına şahitlik ediyoruz. İktidarın her kumpası bir şekilde kadınları hedef alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun ikinci dalgasında, 23 Mart'tan bu yana tutuklu olan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da gözaltına alındı. İktidar bir yandan 'kutsal aile' masalları anlatırken, bir yandan da ailesi üzerinden Murat Ongun'u vurmaya, eşini hedef alarak direncini kırmaya çalışıyor. Aileyi, kadınları siyasi kumpasların hedefi haline getirenleri, haksız yere suçluyanları affetmeyeceğiz."