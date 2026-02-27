CHP'li Gül Çiftci: Alınan her hukuksuz kararı bertaraf edene kadar mücadeleye devam edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, bugün İstanbul'da verilen iki ayrı yargı kararına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün verilen iki ayrı yargı kararı, Partimize yönelik yargı kuşatmasının boyutunu bir kez daha açık biçimde ortaya koymuştur. Aynı gün içinde alınan bu kararlar siyasal alanı daraltmaya yönelik eş zamanlı ve bütünlüklü bir müdahalenin parçalarıdır. İstanbul İl Kongremize ilişkin devam eden davada, siyasi kimliği kamuoyunca bilinen bir hakimin daha önce verdiği hukuksuz kararlarda ısrar etmesi, örgüt irademizi hedef alan sistematik bir tutumun sürdürüldüğünü göstermektedir. Delegelerin özgür iradesiyle şekillenen bir kongre sürecinin yok sayılması parti içi demokrasinin yargı eliyle baskı altına alınması anlamına gelmektedir.

"HER HUKUKSUZ KARARI BERTARAF EDENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aynı gün Aziz İhsan Aktaş dosyasında verilen ara kararla belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın uzun tutukluluk hallerinin sürdürülmesi ise bu kuşatmanın diğer ayağını oluşturmaktadır. Tutuklama tedbiri, istisnai bir koruma aracı olmaktan çıkarılıp süreklileştirilen bir baskı mekanizmasına dönüştürülmektedir. Seçilmişlerin aylar boyunca özgürlüklerinden yoksun bırakılması, masumiyet karinesini rafa kaldıran ve yargılamayı peşin cezaya dönüştüren bir pratiğin sürdüğünü göstermektedir.

Biri örgüt iradesini, diğeri uzun tutukluluklar yoluyla seçilmişleri hedef alan bu iki süreç, Partimizin siyasal varlığını, örgütsel bütünlüğünü ve yurttaşla kurduğu temsil ilişkisini yargı yoluyla daraltmayı amaçlayan bütünlüklü bir kuşatmanın parçalarıdır. Bu tablo karşısında hukuku, demokrasiyi ve halkın iradesini savunma kararlılığımızı daha güçlü biçimde sürdürüyoruz. Alınan her hukuksuz kararı bertaraf edene kadar mücadeleye devam edeceğiz."