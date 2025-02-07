CHP'li Gül Çiftci: "Ev hapsinde tuttukları Özlem Gürses değil gazetecilik mesleğinin kendisidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ev hapsinde tutulan gazeteci Özlem Gürses'i ziyaret ettiğini beliirtti.

Çiftci,ziyarete ilşkin şu ifadeleri kullandı:

"Ev hapsinde tutulan gazeteci Özlem Gürses’i evinde ziyaret ettik. Bugün ev hapsinde tuttukları Özlem Gürses değil gazetecilik mesleğinin kendisidir. Basın özgürlüğü ve adaletin geriye gidişi sadece bu hukuksuzluğa uğrayanların değil tüm yurttaşlarımızın ortak sorunudur. Özlem Gürses ve onun gibi gerçeğin peşinde olan tüm gazetecilerin haklı mücadeleleri bizim de mücadelemizidir."