CHP'li Gülcan Kış: “Halk, icra dosyalarıyla boğuşuyor"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TÜİK’in açıkladığı 2024 Aralık ayı işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İktidar işsizliği makyajlıyor ama gerçek işsiz sayısı 11,5 milyonu aştı” dedi.

Yurttaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan kredi borçlarının trilyonları bulduğunu vurgulayan CHP’li Kış, “Borç sarmalı her geçen gün derinleşirken halk icra dosyalarıyla boğuşuyor” ifadelerini kullandı.

Gülcan Kış, yaptığı açıklamada, iktidarın işsizlik rakamlarını dar tanımlarla düşürdüğünü sandığını ancak gerçek işsizliğin son bir yılda 1 milyon 785 bin kişi arttığını vurguladı. İş bulma umudu kalmayan, eksik istihdam edilen, güvencesiz çalıştırılan milyonların yok sayıldığını ifade eden Gülcan Kış, şöyle devam etti:

"Halkın gerçek durumunu TÜİK verileri bile gizleyemiyor. İktidara göre herkesin cebi dolu, ekonomi uçuyor ama gerçekte bankalara borç 4 trilyon lirayı aştı, icra dosyaları patladı. Asıl kazanan vatandaş değil, bankalar ve faiz lobileri oldu. Halk ise her gün daha da yoksullaşıyor, borç içinde kıvranıyor. Bu düzen sürdürülebilir değil. Ekonomik sıkıntıların ağırlaştığını gösteren bir diğer veri de icra dosyalarındaki artış. 1 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 1 milyon 340 bine yükseldi. Borcunu ödeyemeyenler, geçinmek için kredi kartına yüklenenler ve icralık olanlar… İktidar bu tabloya seyirci kalıyor, halkın sırtındaki yükü artırıyor ama halk bu gerçeği görüyor, seçim günü sandıkta hesabı soracak."

Türkiye’nin ekonomik göstergelerinin alarm verdiğini belirten Gülcan kış, dış borç faiz ödemelerinin rekor kırdığını, Türkiye'nin, 2024 yılında 22,6 milyar dolar faiz ödemesi yaparak tarihinin en yüksek dış borç faiz ödemesini gerçekleştirdiği kaydetti. Cari açığın büyüdüğünü vurgulayan Kış, 2024 sonunda 10 milyar dolara çıkan cari açığın, 2025’te de artış eğiliminde olduğunu belirtti. Sanayi üretiminde durgunluk yaşandığını ifade eden Kış, "2024 yılında sanayi üretimi sadece yüzde 0,4 arttı, yani neredeyse yerinde saydı" dedi.