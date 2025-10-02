CHP'li Gülcan Kış: "Her çocuk 140 bin lira borçla doğuyor"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Bugün Türkiye’de doğan her çocuk, daha gözünü açar açmaz 140 bin lira borçla hayata başlıyor. Borç stokunun faiz yükü ise anaparayı geçti, 9,6 trilyon liraya dayandı. Dolar kuru her 1 lira arttığında, 127 milyar lira ek yük biniyor. İktidarın sorumsuz politikalarının faturası, doğmamış çocuklarımızın bile omzuna yükleniyor" dedi.

CHP'li Gülcan Kış, ekonomiye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kış'ın paylaştığı verilere göre, bütçeden yapılan faiz ödemeleri yılın ilk sekiz ayında yüzde 86,6 artarak 1 trilyon 425 milyar liraya yükseldi. Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu için 2,1 trilyon liralık faiz yükü öngörülüyor. Kış, "Vatandaş ödediği her 5 liralık verginin 1 lirasını faize çalışıyor. Saray iktidarı, ülkeyi uluslararası tefecilerin kapısına bağladı" diyerek tepki gösterdi.

Kış, Hazine'nin borç stokunun Ağustos 2025 itibarıyla 12 trilyon 477 milyar liraya ulaştığını belirterek bunun milletin sırtına yüklenen ağır bir fatura olduğunu vurguladı. Türkiye nüfusunun yaklaşık 89 milyon olduğunu anımsatan Kış, şu çarpıcı hesabı yaptı:

"Bugün Türkiye’de doğan her çocuk, daha gözünü açar açmaz 140 bin lira borçla hayata başlıyor. Borç stokunun faiz yükü ise anaparayı geçti, 9,6 trilyon liraya dayandı. Dolar kuru her 1 lira arttığında, 127 milyar lira ek yük biniyor. İktidarın sorumsuz politikalarının faturası, doğmamış çocuklarımızın bile omzuna yükleniyor."

"FAİZCİYE, MÜTEAHHİDE VAR; HALKA, EMEKÇİYE YOK"

Kış, Hazine'nin yalnızca ilk sekiz ayda 2 trilyon lirayı aşkın borçlandığını, üstelik ihtiyaç olmadığı halde yüzde 40'ın üzerinde faizle borç alındığını belirtti.

Bütçede en düşük artışın personel giderlerinde yaşandığını, buna karşın faiz ödemelerinin neredeyse ikiye katlandığını hatırlatan Kış, "İktidar öğretmenden, hemşireden, memurdan kısmayı marifet sanıyor. Ama sarayın şatafatından, yandaşların garantili projelerinden tek kuruş eksiltmiyor. Faizciye, müteahhide var; halka, emekçiye yok" ifadesini kullandı.

Özelleştirmeleri de gündeme taşıyan Kış, 2025'te yapılan 1,6 milyar dolarlık satışa işaret ederek, "Cumhuriyetin fabrikalarını, limanlarını, santrallerini satıp günü kurtarmaya çalışıyorlar. Devleti emlak ofisine çevirdiler" dedi. Gülcan Kış, şunları kaydetti:

"Emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm, asgari ücretli pazara çıkamaz hale geldi, gençler işsizlikten yurtdışına kaçıyor. Ama iktidar milletin alın terini faize ve yandaşa çalıştırıyor. Bu düzenin adı tek adam rejimidir. Halktan toplanan vergiler eğitim, sağlık, üretim için değil; sarayın masrafları ve uluslararası faiz lobileri için harcanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu düzeni değiştirmekte kararlıdır."