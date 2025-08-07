CHP'li Gülcan Kış'tan Bakan Göktaş'a soru önergesi tepkisi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ergen intiharları, akran zorbalığı ve akademik yetersizlik konularında veriler içeren UNICEF raporuyla ilgili soru önergesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın verdiği yanıtların kopyala-yapıştır şeklinde olduğunu belirterek "Çocukların karşı karşıya olduğu devasa krize PowerPoint sunumuyla cevap veriyorlar. Bu artık gaflet değil, doğrudan sorumsuzluktur. Her soruya kopyala-yapıştır cevap vermekle bu ülkenin çocukları korunmaz. Somut eylem, yaşa özgü politikalar ve gerçek veriye dayalı analiz gerekiyor. Aksi halde bu acı tablo derinleşmeye devam eder" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan Çocuk Refahı Raporu’nda yer alan verilerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti. Kış, soru önergesinde OECD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte toplam 43 ülkenin karşılaştırıldığı raporda Türkiye’nin genel çocuk refahında 35. sırada yer aldığı ve çocukların yaşam memnuniyeti, akademik yeterliliği ve ruh sağlığı gibi temel göstergelerde ciddi gerilemeler tespit edildiğini hatırlatarak, 15-19 yaş grubunda ergen intihar oranlarının artışına ilişkin son 5 yılda yürütülen ruh sağlığı programlarının neler olduğu, bakanlığın bu yaş grubuna özel bir önleme stratejisinin olup olmadığını sormuştu.

Kış, Bakan Mahinur Özdemir Aktaş'ın verdiği yanıtlarla ilgili açıklama yaptı. Kış, Bakan Özdemir Aktaş'ın ergen intiharlarına ilişkin sorusuna “İntiharların önlenmesine yönelik olarak Bakanlığımızca, TÜİK verileri kapsamında kaba intihar oranlarının en yüksek olduğu illere saha ziyaretleri düzenlenmesi, intihar vaka ve teşebbüslerinde görev alan meslek personelinin farkındalıklarının artırılmasına dair eğitimlerin planlanması, sorun alanlarına yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla merkezi düzeyde intihar vaka ve teşebbüslerine yönelik çalışan kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapılmakta olup çalışmalar sürdürülmektedir” yanıtını verdiğini belirtti.

Yanıtın yetersiz olduğunu belirten Kış, "Bu cevap şaka olmalı. Yani intihar eden çocuğa saha ziyareti planıyla mı yetişeceksiniz? Bu yaş grubunda yaşanan ruhsal çöküşe karşı hâlâ elimizde elle tutulur bir politika yok" ifadelerini kullandı.

"DEVASA KRİZE POWERPOİNT SUNUMUYLA CEVAP VERİYORLAR"

Kış, ayrıca soru önergesinde rapora göre çocukların yüzde 58'inin akademik olarak yetersiz bulunmasını, akran zorbalığının yüzde 26,4'e çıkmasını da sorduğunu ancak bu sorulara da yanıtlarının yetersiz olduğunu kaydetti. "Türkiye’de çocuklar canına kıyarken, Aile Bakanlığı paragraflar dolusu genel bilgiyle geçiştiriyor" diyen Kış, şunları kaydetti:

"Strateji belgesi, eylem planı, web sitesi… Çocukların karşı karşıya olduğu devasa krize PowerPoint sunumuyla cevap veriyorlar. Bu artık gaflet değil, doğrudan sorumsuzluktur. Her soruya kopyala-yapıştır cevap vermekle bu ülkenin çocukları korunmaz. Somut eylem, yaşa özgü politikalar ve gerçek veriye dayalı analiz gerekiyor. Aksi halde bu acı tablo derinleşmeye devam eder."