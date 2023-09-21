CHP'li Gülcan Kış'tan Bakan Şimşek'e tepki: Dalga geçer gibi cevap verdi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'e kamuda tasarruf genelgesi hakkında yazılı soru önergesi yönelttiğini, verilen cevapların ise "adeta dalga geçer gibi, sorularla yakından uzaktan ilgisi olmayan genel geçer cevaplar" olduğunu ifade etti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e kamuda tasarruf tedbirleri hakkında verdiği yazılı soru önergesine gerekli cevapların verilmemesine tepki gösterdi.

Kış, yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kamu adına, millet adına denetim yaptığını ancak soru önergesinin muhatapları tarafından ilgisiz, soruyu karşılamayan alakasız cevaplar verildiğini" ifade etti.

Bunun tek açıklamasının, denetimden kaçmak olduğunu vurgulayan Kış, Meclis’in iradesinin yok sayıldığını söyledi.

"MECLİS BAŞKANI'NI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

CHP’li Kış, Bakan Şimşek'e yönelttiği yazılı soru önergesinin cevaplarının, hiçbir sorunun karşılığı niteliğinde olmadığına değinerek şunları ifade etti:

“Bizler muhalefet milletvekilleri olarak, Anayasa’mızdan ve İç Tüzüğümüzden aldığımız denetim yolu olan yazılı soru önergeleriyle, kamu adına, millet adına bir görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Anlaşılan o ki ilgili Bakanlar, Meclis’in iradesini ve varlığını hiçe sayarak bu denetim yolundan kaçmaktadırlar. Yasama üyelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni itibarsızlaştırmaktadırlar. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nı göreve çağırıyorum” dedi.

Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e kamu kurum ve kuruluşlarında tasarruf tedbirleri hakkında yazılı soru önergesi vererek yapılan harcamalar ve tedbirler hakkında detaylı olarak açıklama istediğini ifade etti. Kış, Bakan tarafından verilen cevabın; "adeta dalga geçer gibi, genel geçer, birbirinden kopuk, önemsenmeden, somut hiçbir bilgiye rastlanmayan, tek bir sorunun bile yanıtlanmadığı bir cevap metni olduğunu" vurguladı.

Kış, şöyle devam etti: "Sayın Şimşek’in vermiş olduğu cevaptan şu sonuç çıkıyor. Anlaşılan hiçbir kurum bu genelgeye uymadığı gibi lüks harcamalarına devam ediyor ve daha fazla harcama talebi geldiği sonucu çıkıyor. Genelge sadece yazıda kaldı. Sayın Bakan tasarruf kurallarını hayata geçiremedi. Zamlarla ve vergilerle vatandaş açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi, hükümet ve Saray tasarrufa yönelik tek adım atmadı."