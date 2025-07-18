CHP'li Gülcan Kış’tan 10 Kasım tepkisi: "Bu, Cumhuriyet ile hesaplaşma çabasıdır"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 10 Kasım’ı “ara tatil” kapsamına almasına sert tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Kış, iktidarın bu kararla 10 Kasım’ı hafızalardan silmek istediğini söyledi.

"BAŞKA BİR GÜN MÜ BULAMADINIZ?"

CHP’li Gülcan Kış, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’ı, Millî Eğitim Bakanlığı ne tesadüfse ‘ara tatil’ kapsamına aldı. O kadar gün içinden başka bir tarih bulamadınız mı? Çocuklarımız, o sabah okul bahçelerinde siren sesleri eşliğinde Atasına saygı duruşunda bulunmasın diye mi?”

"10 KASIM, BU MİLLETİN HAFIZASIDIR"

Gülcan Kış, iktidarın 10 Kasım’ı unutturma çabasına karşı şu sözlerle tepki gösterdi:

“10 Kasım’ı takvimden sessizce silmeye, yok saymaya mı çalışıyorsunuz? Bilin ki 10 Kasım, bu milletin hafızasıdır. Atatürk, bu toprakların temel harcıdır. Ne kadar unutturmaya çalışsanız da bu halk her 10 Kasım’da yine ayağa kalkar, yine saat dokuzu beş geçe başını eğip Ata’sına saygısını sunar.”

"BU, BASİT BİR TATİL KARARI DEĞİLDİR"

Gülcan Kış konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu karar sadece basit bir tatil kararı değildir. Bu, Cumhuriyetle hesaplaşma çabasıdır. Ve biz buna asla izin vermeyeceğiz, sessiz kalmayacağız.”

CHP'DEN 10 KASIM VE CUMHURİYET VURGUSU

CHP Mersin Milletvekili Kış’ın açıklaması, CHP’nin 10 Kasım ve Atatürk’e sahip çıkan tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Gülcan Kış’ın “sessiz kalmayacağız” sözleri, bu kararın geri çekilmesi için mücadelenin süreceği mesajını verdi.