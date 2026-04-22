CHP'li Günaydın'a soruldu: İmamoğlu, "Mansur Yavaş'ın adaylığını destekliyorum" dedi mi?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bakanlık yaptığı dönemde hem okullarda hem de Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) meydana gelen olaylarda 40'a yakın öğrencinin hayatını kaybettiğini söyleyen Günaydın, milli eğitim ve iç işleri politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye nüfusunun 24 milyonunun 19 yaş altında olduğunu, kalan 60 milyonluk nüfusa 4 milyonu ruhsatlı, 36 milyonu ruhsatsız olmak üzere 40 milyon silah düştüğünü belirten Günaydın, "Bu ruhsatsız silahlar nerelerde dolaşıyor?" diye sordu.

ONURSAL ADIGÜZEL'İN TUTUKLANMASI

Ataşehir'de Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişiden 19'unun tutuklandığını anımsatan Günaydın, Adıgüzel hakkında bir HTS ve baz kaydı ile suçlama olmadığını ifade etti.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI

Günaydın, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanmasına ilişkin şunları söyledi:

"'Valinin oğluna kamu kurumlarında genç kızları taciz etmesi ve tecavüz etmesi için özel odaların tahsis edildiği'ne yönelik iddialar var. O kişinin 20 yaşında lüks araçlara binmesi, lüks araçların torpido gözlerinde silahları dolaştırması ve bir kişinin tanıklığıyla 'hamile kaldı, kafasına sıktım' demesi ile tanımlanan bir süreç var. Kızcağız gömülüyor, gömüldükten sonra mezar yerleri bulunamasın diye değiştiriliyor. Vali, kendi yönlendirmesiyle soruşturmayı başka tarafa çevirmek için 3 kere baraj gölü boşaltılıyor. Bir memleketin valisi, polisi, hastanesinin başhekimi için böylesine kayıtlar ortada ise bu memleket kime güvenecektir?"

İDDİALARA YANIT

"Bir iddia dolaşıyor, Ekrem İmamoğlu bazı siyasilere 'Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını destekliyorum' demiş. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Günaydın, "20 gündür Ekrem Başkan ile bir görüşme yapmadım. Bu cuma ya da cumartesi görüşeceğim. Bana böyle bir şey ifade etmiş değil. İkinci el bir bilgi peşine düşmem" yanıtını verdi.