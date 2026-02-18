CHP'li Günaydın açıkladı: Bakan değişti, İmamoğlu'nun yanına milletvekili alınmadı
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun beş gündür milletvekilleriyle görüştürülmediğini açıkladı. Günaydın, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada "Adalet Bakanı değişti. Ceza ve tevkifevleri izinlerine artık Mehmet Yılmaz bakıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı; bugün çarşamba, Ekrem İmamoğlu’nun yanına beş gündür bir tek milletvekili sokulmadı" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde milletvekilleriyle görüştürülmediğini duyurdu.
TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Günaydın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından beş gündür Ekrem İmamoğlu'nun vekillerle görüştürülmediğini ifade etti.
Günaydın, İmamoğlu’nun cezaevinde tecrit uygulamasına tabi tutulduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Adalet Bakanı değişti. Ceza ve tevkifevleri izinlerine artık Mehmet Yılmaz bakıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı; bugün çarşamba, Ekrem İmamoğlu’nun yanına beş gündür bir tek milletvekili sokulmadı. Siz tecrit ederek, izole ederek Ekrem Başkanı ve arkadaşlarını halktan kopartabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu zalimlikleriniz elinizde patlar. Hiçbir arkadaşımızı betonların içine terk etmeyeceğiz ve bunların hesabını birer birer sizden soracağız."
Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
AKIN GÜRLEK NE DEMİŞTİ?
Yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında tutuklularla avukat görüşmelerine ilişkin bir düzenleme hazırlığında olduklarını ve konuyla ilgili bir talimat verdiğini duyurmuştu. Gürlek burada yaptığı açıklamada bir mevzuat boşluğu olduğunu savunmuş ve görüşmelere yönelik düzenlemeler yapılacağını işaret ederek şu sözleri kullanmıştı:
Burada bir mevzuat boşluğumuz var. Adalet Bakanlığı sürecimde bu konuyla ilgili arkadaşlara talimat verdim. Bir yasal düzenleme yapacağız. Tutuklu ve hükümlü ayrımı var. Tutuklularda cezaevinde avukatlar istediği zaman görüşebilir. Gece 3'te de avukatı gitse tutukluyla görüşebilir ama hükümlülerde böyle bir şey yok. Özellikle tutuklularda böyle bir boşluk var. Avukatlar rahat bir şekilde görüşebiliyor, ona şahsi notlarını, mektubunu verebiliyor. Kanunda düzenleme yapılması gerekiyor. Özellikle tutuklularla avukatların görüşmesi, birbirlerine not vermesi, bunların rahat bir şekilde dışarı gitmesi konusunda bir eksiklik var. Normalde bütün mektuplar, notlar cezaevi idaresi tarafından 'görüldü' kaşesi yapılıyor. Eğer uygun değilse bunlar gönderilmiyor ama tutuklularda yasal mevzuat boşluğu olduğu için notlar rahat bir şekilde avukatlara verilebiliyor, avukatlar aracılığıyla diğer şahıslara verilebiliyor. Bununla ilgili inşallah kısa sürede bir çalışma yapıp Meclis'e sunmayı düşünüyoruz."