CHP'li Günaydın açıkladı: Bakan değişti, İmamoğlu'nun yanına milletvekili alınmadı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde milletvekilleriyle görüştürülmediğini duyurdu.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Günaydın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından beş gündür Ekrem İmamoğlu'nun vekillerle görüştürülmediğini ifade etti.

Günaydın, İmamoğlu’nun cezaevinde tecrit uygulamasına tabi tutulduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanı değişti. Ceza ve tevkifevleri izinlerine artık Mehmet Yılmaz bakıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı; bugün çarşamba, Ekrem İmamoğlu’nun yanına beş gündür bir tek milletvekili sokulmadı. Siz tecrit ederek, izole ederek Ekrem Başkanı ve arkadaşlarını halktan kopartabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu zalimlikleriniz elinizde patlar. Hiçbir arkadaşımızı betonların içine terk etmeyeceğiz ve bunların hesabını birer birer sizden soracağız."

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

AKIN GÜRLEK NE DEMİŞTİ?