CHP'li Günaydın: AKP'yle birlikte bir anayasa çalışması mümkün değil

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin, "CHP, demokrasi arayan amacının olmadığı açık olan AKP'ye birlikte bir anayasa çalışmasının mümkün olmadığını anlayacak bilincine sahiptir" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt veren Günaydın, "Adalet ve Kalkınma Partisi hem ailenin korunmasını hem de başörtüsünün serbestliğini ele alan bir anayasa değişikliği taslağını getirmişti. Şimdi daha kapsamlı bir anayasa değişikliği niyetinde oldukları görülüyor" ifadelerini kullandı.

Günaydın, şöyle devam etti: "Niyetlerinden bağımsız olarak önce şunu söyleyeyim; Türkiye'nin 1982 anayasasının yerine gerçekten demokratik, gerçekten sivil, gerçekten özgürlükçü niyetiniz var ise bunu biz nerede hazırlayacağız, bir siyasi partinin mutfağında mı hazırlayacağız? Sadece Meclis koridorlarında, Meclis komisyonlarında mı hazırlayacağız? Örneğin barolar gibi, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları gibi toplumun tamamının katkı koyacağı bir süreci mi başlatacağız? Bu sireci başlatmış mı AKP, buna yönelik herhangi bir hazırlık var mı? Yok."

"TİPİK BİR ERDOĞAN TAKTİĞİ"

"O halde süreci nasıl okumalıyız?" diyen Günaydın, "Yerel seçimlerden hemen önce orta yerde Meclis aritmetiğini değiştirecek, bunun siyasete etkilerini arayan, başörtüsü oyuncağını yeniden ele geçirmeye çalışan tipik bir Erdoğan taktiği olarak görmekte yarar var" ifadelerini kullandı.

"AKP'YLE ANAYASA ÇALIŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Günaydın, şunları söyledi:

"Dolayısıyla CHP'nin tutumu çok açık ifade edelim. CHP hem anayasanın hem de anayasaya bağlı, onun altında çalışan yasaların, genel düzenleyici işlemlerin demokratikleşmesini, sivil ve askeri vesayetten tümüyle soyutlanmasını istemektedir ancak demokrasi arayan amacının olmadığı açık olan AKP'ye birlikte bir anayasa çalışmasının mümkün olmadığını anlayacak bilincine sahiptir. Getirsinler anayasa taslaklarını, niyetlerini görelim, bu çerçevede hep beraber bir değerlendirme yaparız."