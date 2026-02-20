CHP'li Günaydın'dan Adalet Bakanı yardımcılığı atamalarına tepki: Gürlek ile İBB operasyonunu yürüten isimler

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, gece yarısı yayımlanan kararnameyle Adalet Bakanlığı’nda 4, İçişleri Bakanlığı’nda ise 3 bakan yardımcısının değiştirildiğini belirterek düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geceyarısı kararnamesiyle Adalet Bakanlığı’nda 4 bakan yardımcısı, İçişleri Bakanlığı’nda 3 bakan yardımcısı değişti. Adalet Bakan yardımcılarının tamamı İstanbul’dan... Bunlardan ikisi (Burak Ceyhan ve Can Tuncay) istanbul Başsavcı vekilleri. Akın Gürlek ile birlikte İBB operasyonunu yürüten isimler. Bilindiği gibi, yine bu başsavcı vekillerinden birisi olan Fatih Dönmez ise, bir önceki HSK kararnamesiyle atandığı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, bu koltuğu Akın Gürlek’in boşaltmasından hemen sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısılığına getirilmişti.

Bakan yardımcılığına atanan üçüncü isim Sedat Ayyıldız. Ayyıldız geçmişte İBB’de avukat olarak çalışan, AKP Üsküdar teşkilatı gençlik kollarından gelen, AKP’de Belediye meclis üyeliği ve teşkilatlarda başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Son isim Abdullah Aydoğdu ise İstanbul idare mahkemesi üyesi. Adalet Bakanlığında bakan yardımcılarının kimlikleri, değişimin kodlarını ortaya koyuyor.

İçişleri Bakanlığı’nda ise yalnızca Ali Yerlikaya ile kavgalı olan Bülent Turan (eski AKP grup başkan vekili) yerini korurken, görevden alınanların yerine atananların ikisi Afyonkarahisar ve Hakkari valileri. Atanan son Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir geçmişte kaymakamlık, mülkiye müfettişliği, AB Genel Sekreter yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuş bir isim. İçişleri Bakanlığı’ndaki değişim, Adalet Bakanlığı ile kıyaslandığında, teamüllere görece daha uygun duruyor. Gerisini hep beraber göreceğiz."