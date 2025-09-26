CHP'li Günaydın'dan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına tepki: "HSK'yı göreve davet ediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici tedbir kararına yapılan itirazı reddetmesine karşı tepki gösterdi. Çiftçi karara ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin kararına rağmen, çarşamba günü olağanüstü kongremizi durdurmaya çalışan mahkeme; seçim kanununu ve Anayasa’yı hiçe sayarak hukuku çiğnemeye devam etmektedir" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı'yla ilgili geçici tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin kararına rağmen, çarşamba günü olağanüstü kongremizi durdurmaya çalışan mahkeme; seçim kanununu ve Anayasa’yı hiçe sayarak hukuku çiğnemeye devam etmektedir.

Önceki mahkeme kararlarını tanımayan hatta açıkça eleştiren, davacı vekilinin sunmadığı çıkarımları yapıp avukatlarımıza yönelten, 'burası başka bir makeme' edasıyla geçmiş konumunu hatırlatan bir hakimin yaptığı yargılamadan adalet çıkmaz. Bu karar, yalnızca partimize değil, sandığın ve millet iradesinin üstünlüğüne de bir darbedir. Yargı yetkisinin, halkın seçme ve seçilme hakkını yok sayan siyasi müdahalelere alet edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında kayyumun yeri yoktur. Siyaseten de yoktur, hukuken de yoktur. Çağrı heyetinin kolluk desteğiyle şova giriştiği yerde biz delegelerimizin imzasıyla olağanüstü kongremizi topladık ve seçimimizi yaptık. Artık görev ve sorumluluk seçilmiş yönetimindir. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. Örgütümüzün iradesi önünde hiçbir mahkeme duvarı yükselemez. Demokrasiye, eşit yurttaşlığa ve özgür seçim hakkına sahip çıkan milyonlarla birlikte, bu karanlık gidişe karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."

GÜNAYDIN: HSK'YI GÖREVE DAVET EDİYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yapılan itirazı reddetmesine ilişkin, "İstanbul’un seçilmiş İl Başkanı görevinin başındadır; CHP’de bu görevlere gelmenin yolu mahkemeler değil, kongrelerdir" dedi.

Günaydın'ın paylaşımı şöyle:

"Çarşamba sabahı İstanbul Olağanüstü Kongre’mizi durdurmaya yönelik aldığı karar YSK tarafından tam kanunsuzluk saptamasıyla kaldırılan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu kez de kayyım kararına karşı yaptığımız itirazı reddetti. Ankara 3. Asliye Mahkemesi’nin görevli ve yetkili mahkeme sıfatıyla esastan reddettiği bir konuda, Kongre’nin gerçekleştirilmiş ve İl Başkanı olarak Özgür Çelik’in seçilmiş olmasına karşın tedbir kararını kaldırmayan mahkemenin tutumu, tümüyle hukuka yabancıdır. Adli yargı düzeninin tanınmadığı, seçim hukukuna saygı gösterilmediği bu duruma daha fazla tahammül etmek mümkün değildir. Hakimler Savcılar Kurulu’nu göreve davet ediyoruz. İstanbul’un seçilmiş İl Başkanı görevinin başındadır; CHP’de bu görevlere gelmenin yolu mahkemeler değil, kongrelerdir."