CHP'li Günaydın'dan kanun teklifi: "Siyasetçilerin mal varlığındaki değişim denetlenmeli"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve yardımcıları, bakanlar ve yardımcılarının siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıklarının MASAK tarafından raporlanması ve söz konusu kişilerin her yıl mal beyanında bulunarak yayınlanmasını düzenleyen kanun teklifi verdi.

Günaydın, "Verdiğimiz kanun teklifi ile siyasette yer alan tüm aktörlerin, mal varlığındaki değişimin etkin ve saydam biçimde, uzman kuruluşların da katkılarıyla izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyu sorgulamasına açılması amaçlanmaktadır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi ile milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve yardımcıları, bakanlar ve yardımcılarının siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıklarının MASAK tarafından raporlanması ve her yıl güncellenmesini talep etti. Günaydın, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de yargının araçsallaştırıldığı ve idari- adli denetimin açık biçimde siyasileştirildiği dönemde, yolsuzluk ekonomisi gelir dağılımını daha da bozmuş, açlık sınırı altında yaşayan yurttaşlarımızın sayısı 30 milyonu aşmıştır. Yolsuzluk sürecinin siyasi temeli konusunda toplumda tam bir görüş birliği olduğu açıktır. Verdiğimiz kanun teklifi ile siyasette yer alan tüm aktörlerin, mal varlığındaki değişimin etkin ve saydam biçimde, uzman kuruluşların da katkılarıyla izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyu sorgulamasına açılması amaçlanmaktadır."

"MAL VARLIĞI KAMUOYU BİLGİSİ VE DENETİMİNE AÇILMALIDIR"

Günaydın kanun teklifinin gerekçelerine ilişkin ise şu ifadelere yer verdi:



"Bu çerçevede; mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına Cumhurbaşkanlarının ve bakan yardımcılarının da dahil edilmesi, Cumhurbaşkanlarının, milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcılarının, bakanların ve bakan yardımcılarının eşi ve çocukları dahil olmak üzere, göreve gelmeden önceki son 10’uncu ve 5’inci yıl sonu mal varlıklarının MASAK tarafından saptanarak raporlaştırılması, halen her 5 yılda bir yapılan mal bildirimlerini her yıl yenilenmesi ve geçmişten bu yana MASAK saptaması ve şahsi bildirim niteliğindeki tüm mal varlığı bildirimlerinin, siyasi aktörün niteliğine göre TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu bilgisi ve denetimine açılması, geliriyle orantılı olmayan mal tüm varlığı artışlarının, istisnasız ve ayrımsız olacak şekilde araştırılması, idari-adli denetim süreçlerine konu edilmesi amaçlanmaktadır."