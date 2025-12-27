Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'li Günaydın'dan 'mülakat' tepkisi: ''Adaletsiz Adalet Bakanlığı''

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Adli Yargı sınavlarında derece yapmasına rağmen mülakatlarda elenen bir aday üzerinden mülakat sistemini eleştirdi. Günaydın, sosyal medya paylaşımında Adalet Bakanlığı’nı “adaletsizlikle” suçladı.

Güncel
  • 27.12.2025 10:05
  • Giriş: 27.12.2025 10:05
  • Güncelleme: 27.12.2025 10:15
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Günaydın'dan 'mülakat' tepkisi: ''Adaletsiz Adalet Bakanlığı''
Fotoğraf: CHP

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yüksek dereceler elde etmesine rağmen mülakatlarda elenen bir aday üzerinden Adli Yargı sınavlarındaki mülakat sistemini sert sözlerle eleştirdi.

CHP'li Günaydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yayımladı.

Günaydın paylaşımda, "Volkan kardeşim Adli Yargı sınavlarında; 2023’te 23.707 aday içinde 55 inci, 2024'te 20 bin 762 aday içinde 108 inci, 2024’te Avukatlıktan Geçiş sınavında 4 bin 446 aday içinde 11 inci olmuş. Hepsinde mülakattan elenmiş. Gençlerin ah’ını alan adaletsiz Adalet Bakanlığı... Yazıklar olsun!" ifadesini kullandı.

BirGün'e Abone Ol