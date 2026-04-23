CHP'li Günaydın'dan sosyal medya yasasına tepki: "Çocukları bahane edip fişleme getiriyorsunuz"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerine aleyhte yaptığı konuşmasında, "Çocukları bahane ederek tüm internet ortamına yeni bant daraltmaları ve erişim engellemeleri getirmelere çalışıyorsunuz ve yine çocukları bahane ederek internet ortamına fişleme getirmeye çalışıyorsunuz. Sizi biliyoruz, sizin bu alandaki müktesebatınızı biz biliyoruz. Bu nedenle, bu yasaya, bu düzenlemeleri itibarıyla hayır oyu vereceğiz ve bunun iptali için her şeyi yapacağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren ve ilk 24 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin madde görüşmelerini tamamladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kanun maddeleri üzerine aleyhte söz aldı. CHP'li Günaydın, kanun teklifi maddeleri üzerine eleştirileri şu sözlerle sıraladı:

"263 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini tamamladık. 2 ayrı başlığı ve bölümü var bu yasanın; birincisi, sosyal hizmetlerle ilgili düzenlemeler, ikincisi de internet ve oyun düzenlemeleri. Peki, bu Meclis'te hangi komisyondan geçti? Sağlık Komisyonundan geçti. Şu anda bu sıralarda oturan değerli bürokrat arkadaşlarımız hangi bakanlıktan geliyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geliyor. Peki, ben soruyorum: Çok önemli internet düzenlemelerine imza atıyorsunuz, acaba Sağlık Komisyonu bu internet düzenlemelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerlendirilmesi için doğru komisyon mudur? Arkadaşlarımızı üzmek için söylemiyorum, genel geçer bilgilerin dışında burada oturan bürokrat arkadaşlarımızın internet, oyun ve bu tip düzenlemeler hakkında bir bilgisi var mıdır? Her şeyi torbaya koymaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bir düzenlemeyi kendisi içerisinde bütünlüklü bir şekilde yapıp sonra uzman komisyonlarla, uzman bürokratlarla diğer düzenlemeyi ele almayı becerebilmek bu kadar zor mu be kardeşim? Yirmi üç yıldır iktidarsınız, bunu da beceremeyen bir hükûmetten ne olur be kardeşim? Yani söyleyeyim ben size, doğum izinlerinin süresini artırmak... Geç kaldınız. Zaten doğum izinlerinin süresi artacak, çocuk doğacak, anneyle bir bağ kuracak. O izin sürelerini şimdi artırıyoruz diye övünecek misiniz? Biz daha fazlasının olması gerektiğini hep söyledik.

"SANAL BAHİS VE KUMARI BURADA YASAKLAYAN BİR DÜZENLEME GETİRDİNİZ Mİ?"

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödeme sürelerinin artırılması kadın işçilerinin mağduriyetlerinin önlenmesi açısından yararlıdır. Niye yirmi üç yıl geç kaldınız be kardeşim? Bunun hesabını verin. Babalar için beş günlük izin süresini 2026'da on güne çıkartıyorsunuz. Bununla övünüyorsunuz öyle mi? Anne, o çocuğun sahibi de baba o çocuğun sahibi, ebeveyni değil mi? Bununla mı övüneceksiniz yirmi üç yıl sonra? İnternet ve oyun düzenlemeleri: Ne yapılmalıydı? Olmayanlar neler? 2018'le 2026 arasında bu Meclis'te 4 ayrı komisyon kuruldu, binlerce sayfa rapor düzenlendi. Bu raporlardan bir tek cümleyi bu yasanın içine aldınız mı? Ya bir yasama hafızanız var mı sizin? O komisyonlar niye toplanıyor? Niye o raporlar yazılıyor? Bir tek cümle burada yok. Teklifle 15 yaş sınırı getiriyorsunuz. Peki, 6, 12, 15 ve 18 olmak üzere 4 ayrı yaş sınırı getirilmesi ve buna uygun içeriklerin firmalarca etiketlenmesi, kamuca denetlenmesi, oyun ve sosyal medya içeriklerine bu yaş grupları itibarıyla girilmesinin sağlanması daha doğru olmaz mıydı? Gelelim başka bir şeye: Türkiye'yi sanal bahis ve kumar kavuruyor, kavuruyor; sanal bahis ve kumardan çocuklar, aileler yıkılıyor. Sanal bahis ve kumarı burada yasaklayan bir düzenleme getirdiniz mi? Hani nerede internet düzenlemesi? Bunu bile getirmeyecekseniz, neyi getireceksiniz be kardeşim?

"İPTALİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Dijital bağımlılığa karşı kamu kurumlarına görev verme, buna ilişkin ödenek koyma, görev yazma, bunları yapmadınız; dolayısıyla bu anlamda içi boştur. Çocukları bahane ederek tüm internet ortamına yeni bant daraltmaları ve erişim engellemeleri getirmelere çalışıyorsunuz ve yine çocukları bahane ederek internet ortamına fişleme getirmeye çalışıyorsunuz. Sizi biliyoruz, sizin bu alandaki müktesebatınızı biz biliyoruz. Bu nedenle, bu yasaya, bu düzenlemeleri itibarıyla hayır oyu vereceğiz ve bunun iptali için her şeyi yapacağız."