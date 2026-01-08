CHP'li Günaydın: Emeklilere insanca yaşam sağlayacak düzenleme yapılana kadar Meclis’i terk etmeyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları "Meclis'i terk etmeme" eylemine ilişkin, "Bu memleket bize maaş veriyor ki memleketin lehine yasal düzenlemeler yapalım. Getirin bu düzenlemeyi, sabahlara kadar çalışalım dedik. Zaten bir madde getireceksiniz, çıkaracağız. Bugün de Meclis’i çalıştıramadılar, hepsi gitti. Birazdan uyumaya başlayacaklar. Açlıktan uyuyamayan bu memleketin insanları ise kaderlerine küsmeye devam edecek. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak; memurlara insan onuruna yakışır, emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık düzenlemesi yapılana kadar, o yasa buraya gelene kadar 7/24 bu Meclis’i terk etmeyeceğiz" dedi.

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemine başladı.

Karayolları Trafik Kanunu Teklifi'nin yedinci maddesi üzerine görüşmeler sürerken, verilen aranın ardından yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadığından birleşim 13 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

Genel Kurul'un kapanmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki bir grup CHP milletvekili "Meclis'i terk etmeme" eylemine başladı. CHP'nin eylemine muhalefet milletvekilleri de destek verdi. Destek verenler arasında DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ile Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de yer aldı.

Genel Kurul'un kapanmasının ardından salonda bulunan basın mensupları da salondan çıkarılırken, bazı CHP'li miletvekilleri "Meclis'i terk etmeme" eylemini neden yaptıklarına dair sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın açtığı canlı yayında sürdürdükleri eyleme ilişkin konuştu. Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"CHP, milletvekilleri olarak Meclis’teyiz. Şunu söylemek istiyorum: İktidar partisinin görevi Meclis’i açık tutmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere üç gün çalışır. Ancak bu üç günde iktidar partisi yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için Meclis çalıştırılamamış ve kapatılmıştır. 36 maddelik Trafik Kanunu’nun 7’nci maddesi bile geçirilememiştir. Trafik güvenliği elbette önemlidir ancak trafik güvenliği adı altında trafik cezalarını artırmanın peşindeler. Bizim bunu engellemeye çalışmamız vatandaşın lehinedir. Bütçenin yüzde 87’si vergilerden oluşturuluyor, bütçenin yüzde 25’i ise faize ödeniyor. Dolayısıyla herhangi bir dengenin olmadığı, 10 bakanlığın bütçesinden daha fazla paranın, 2 trilyon 740 milyar lira olarak faize gittiği acayip bir bütçeyle karşı karşıyayız. Bu boşluğu da sürekli vatandaşa yeni vergiler ve daha fazla cezalar getirerek kapatmaya çalışıyorlar. Sokağa çıkın, sorun. Meclis’ten de beklenti bu yönde. 16,5 milyon emekli diyor ki: 'Bize verilen para yoksulluk parası değil, açlık parası'... Dolayısıyla biz intibak düzenlemesinin yapılmasını, seyyanen zam verilmesini ve insan onuruna yaraşır bir düzenleme istiyoruz.

"BUGÜN DE MECLİS’İ ÇALIŞTIRAMADILAR, HEPSİ GİTTİ"

Bu memleket bize maaş veriyor ki memleketin lehine yasal düzenlemeler yapalım. Getirin bu düzenlemeyi, sabahlara kadar çalışalım dedik. Zaten bir madde getireceksiniz, çıkaracağız. Bugün de Meclis’i çalıştıramadılar, hepsi gitti. Birazdan uyumaya başlayacaklar. Açlıktan uyuyamayan bu memleketin insanları ise kaderlerine küsmeye devam edecek. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak; memurlara insan onuruna yakışır, emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık düzenlemesi yapılana kadar, o yasa buraya gelene kadar 7/24 bu Meclis’i terk etmeyeceğiz."