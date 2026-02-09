CHP'li Günaydın: Mesut Özarslan gibi insanları CHP'de mevki sahibi yapmak memleketin kurtuluşuna hizmet etmiyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın CHP'nin adayı olarak seçilip partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a dair açıklamalarda bulundu. Günaydın "Bütün bu aday belirleme yöntemleri dahil olmak üzere bir özeleştiri yapma zamanımızdır. Bu tip insanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde makam mevki sahibi yapmak memleketin kurtuluşuna hizmet etmiyor" dedi.

Günaydın'ın TELE2'de katıldığı programda yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ben bu partinin grup başkan vekiliyim. Geçmişte Ankara milletvekilliği de yaptım. Keöçiören de kendi 2. bölgede seçim bölgemdi. Sizce ben bugüne kadar Keçiören Belediyesi'ne niye girmedim? Bir gün kapısını çalmadım, bir gün Mesut Özarslan denilen kişiyle muhatap olmadım. Çünkü biliyorum karşımdaki kişiliği. Bu benim için sürpriz değildir.

Bütün bu aday belirleme yöntemleri dahil olmak üzere bir özeleştiri yapma zamanımızdır. Bu tip insanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde makam mevki sahibi yapmak memleketin kurtuluşuna hizmet etmiyor."