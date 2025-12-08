CHP'li Günaydın: Türkiye, küresel pasaport gücü sıralamasında 193 ülke arasında 91'inci sırada

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin küresel pasaport sıralamasında 193 ülke arasında 91'inci sırada yer aldığını belirterek iktidara tepki gösterdi.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkenin saygınlığı pasaportunun gücüyle ölçülür. Küresel Pasaport Gücü Sıralamasında, 193 ülke arasında TR 91. sırada. Dünyanın en gelişmiş 92 ülkesi Türkiye’ye vize uyguluyor. Vize için yıllarca randevu alınamıyor, başvuruların yarısı reddediliyor. Hamaset vize alamıyor!"