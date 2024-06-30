CHP'li Gürer: 71 ilinde soğan yetişen ülkemizde bin ton soğan ithal edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soğan ithalatının üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek, "TÜİK verilerine göre, 1.016 ton yurt dışından soğan ithal edilmiş. Bu yolla piyasa baskılanıp üretici tüccarın önüne atılıyor" eleştirisinde bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarları döneminde uygulanan tarım politikalarının yerli üreticiyi sıkıntıya sokarken ithal ürün getirenlere kârlı bir alan yarattığını söyledi.

Gürer, Türkiye'de TÜİK’e göre dahi bir yıllık girdi maliyet artışının yüzde 52 ulaştığı bir süreçte ürün fiyatların düşmesi beklenmeyeceğini belirtti.

CHP'li Gürer, tarım ilacı, gübre, tohum, mazot, nakliye gibi doğrudan üretim maliyetlerinin artışı yanında işçi maliyetlerinin artmasınında sorunu katladığını belirtti.

"SOĞAN İTHALATI ÜRETİCİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Patates ve soğan gibi çok tüketilen ürünlerde oluşan üretim sorunlarına vurgu yağan Gürer, soğan ithalatının üreticiyi olumsuz etkilediğini de belirtti.

"71 İLDE YETİŞMESİNE RAĞMEN İTHAL EDİLİYOR"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de 71 ilde soğan yetiştirildiğini belirterek, “Ülkemizde 71 ilde soğan yetişiyor. Ama soğan üreticisi, ürettiği ürünü bir kısmını işçilik maliyetini dikkate alıp tarlada bırakan da oldu. Çünkü tam bu üretim sürecinde yurt dışından ithal soğan gelip marketlere veriliyor. TÜİK verilerine göre, 1.016 ton yurt dışından soğan ithal edilmiş. Bu yolla piyasa baskılanıp üretici tüccarın önüne atılıyor” dedi.

SOĞAN İTHAL EDİLEN ÜLKELER

Türkiye'nin soğan ithal ettiği ülkeler arasında ABD, İran, Fransa, Hindistan ve Çin’in bulunduğunu belirten CHP'li Gürer, ithalat politikaları nedeniyle yerli üreticiler zor durumda kaldığını ve piyasanın düşük oluşması ile ürettiğinden kazanç sağlamadığını kaydetti.

"Verilere göre ülkemizde soğanla ilgili açığımız yok görülüyor. Kağıt üzerinde tüketimimize denk üretimimiz gösteriliyor" diyen Gürer, şunları kaydetti:

"Soğan her sofrada tüketilmeye de uygun, yemeğe katılabildiği gibi salataya katılıp çiğ olarak da tüketilen faydalı bir ürün.Yıllık 2,5 milyon tona yakın soğan yetiştiriliyor. Bu yıl da soğan üreticisi sorun yaşıyor. Özellikle işçi sorunu da artmış durumda. Soğanın işçiliği, soğanı tarlada sökmesi sonucu satışının geliri ile dengeli olmayıp yeterli getiriyi sağlamayınca üretici zor duruma düştü” diye konuştu.

"YERLİ ÜRETİCİ KORUNMALI"

Gürer, “Soğan üreticilerinin karşılaştığı sorunlar, tarımda planlama eksikliği ve ithalat politikalardan oluşmaktadır. Bu sorunların çözümü için tarımda planlama yapılmalı, yerli üreticilerin üretici maliyetin altında kalmayacak alım politikaları yaratılıp destek sağlanmalıdır ve ithalat politikalarının yerli üretimi koruyacak şekilde düzenlenmelidir. Bu sayede üreticilerin ekonomik olarak daha güvenli bir üretim süreci geçirmeleri sağlanmış olacaktır” dedi.