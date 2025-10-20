CHP'li Gürer: ''Acil önlem alınmazsa dağlarda orman kalmayacak''

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zarar gören ormanlara giderek, “Ağaçlardaki ökse otları belli bir süre sonra ağacı tamamen kurutuyor. Kuruyan ağaçlarla birlikte bu bitkiler de yok oluyor ama geriye orman kalmıyor. Ormanlar sadece yangınlarla değil, böcek ve ot istilasıyla da yok oluyor. Eğer acil önlem alınmazsa, Torosların yeşili kahverengiye dönecek. Son yıllarda ormandaki yok oluş dikkate alınıp acil mücadele geliştirmesi şart, yoksa dağlarda orman kalmayacak” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de Toroslar’ın uzantısı Bolkar Dağları’na giderek, ormanların bir bölümünün kuruduğunu söyledi.

Bölgedeki vatandaşlarla da konuşan Gürer, köylülerin endişelerini dinledi. Gürer, Türkiye’de yalnızca yangınlarla değil, böceklerin ve ‘ökse otu’ olarak bilinen bitkinin de ormanlara büyük zarar verdiğini belirterek, şunları söyledi:

''MEVCUT ORMANLARIN YOK OLUŞUNA KARŞI DA MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ''

“Ülkemizde orman yangınlarıyla binlerce hektar orman alanını yitirdik. 2015 ile 2024 yılları arasında ortalama 2 bin 732 yangın çıktı. 2025 yılında ise 6 binin üzerinde yangın yaşandı, 80 bin hektar alan yok oldu. Ancak yalnızca yangınlar değil, böceklerin ve farklı ot türlerinin yarattığı tahribat da büyük bir tehlike oluşturuyor. Toros Göknarı ağaçlarında kurumaya neden olan bu etkiler, Bolkarlarda, Toroslarda, Darboğaz, Poruk, Gümüş, Tekneçukur, Maden, Emirler ve Kılan köylerinde orman bölgelerinde ciddi biçimde yaygınlaşıyor.

Orman fakiri bir iliz biz. Ulukışla Torosların Bolkar’ında, ökse otunun sardığı ağaçların kuruduğunu görüyoruz. Köylüler, geçmişte bölgede keçiler varken bu otları yediklerini, böylece kurumaların azaldığını söylüyor. Ancak artık keçiler yok. Keçi olmayınca hem yangın riski hem de bu tür zararlı otların yayılması artmış durumda. Yalnız yangınla yok olmuyor ormanlar. Ormanlar bizim oksijen depolarımız, ekosistemimizin yaşamsal parçası. Bir yandan ağaçlandırma çalışmaları yürütürken diğer yandan mevcut ormanların yok oluşuna karşı mücadele etmek zorundayız.

"BU HIZLA GİDERSE BÖLGEDE ORMAN KALMAYACAK"

Ökse otu ağacı sardığında, ağacın öz suyunu çekerek onu kurutuyor. Böceklerle birlikte bu bitki türü, binlerce dönüm orman alanını tehdit ediyor. Şu anda Niğde’nin Ulukışla ilçesinde, Torosların Bolkar eteklerinde nereye baksak, ökse otunun sardığı, kurumaya yüz tutmuş ağaçlar görüyoruz. Yapılan çalışmalar var, ancak yeterli değil. Bu hızla giderse bölgede orman kalmayacak.”

Bölge halkının aktardığı gözlemleri de paylaşan Gürer, doğal dengenin bozulduğuna dikkati çekerek, “Ormanlarda daha önce keçiler varken bu zararlı otlar keçiler tarafından tüketiliyor, yayılımı engelleniyordu. Ancak şimdi keçi kalmadı. Keçiler olmayınca hem yangınlarda hem de bu tür bitkisel tahribatta artış gözleniyor. Halkın anlattıklarına göre bu, yıllar içinde giderek büyüyen bir sorun haline geldi" dedi.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"EKOSİSTEM BOZULDUKÇA ORMANLARIN KENDİNİ YENİLEME GÜCÜ AZALIYOR"

"Genç ağaçların bile kuruduğunu görmek, geleceğimizin yok oluşu anlamına geliyor. Niğde’nin orman alanları zaten sınırlı. Şimdi bu alanlarda böcek ve ot istilasıyla büyük bir ekolojik yıkım yaşanıyor. Ağaçlar kurudukça, ekosistem bozuldukça ormanların kendini yenileme gücü azalıyor. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölgedeki çalışmaları hızlandırması, bilimsel temelli bir eylem planı oluşturması gerekiyor.

"ORMANLARIMIZDA SESSİZ BİR FELAKET YAŞANIYOR"

Ökse otunu kuşların ağaçtan ağaca taşıdığı söyleniyor, Çiftehan bölgesinde de böcekler ormanı katlediyor.Ökse otu ise binlerce ağacı kurulmuş bulunuyor. ormanlarda sessiz tahribat var. Şu anda ormanlarımızda sessiz bir felaket yaşanıyor. Ağaçlardaki ökse otları belli bir süre sonra ağacı tamamen kurutuyor. Kuruyan ağaçlarla birlikte bu bitkiler de yok oluyor ama geriye orman kalmıyor. Ormanlar sadece yangınlarla değil, böcek ve ot istilasıyla da yok oluyor. Eğer acil önlem alınmazsa, Torosların yeşili kahverengiye dönecek. Son yıllarda ormanda ki yok oluş dikkate alınıp acil mücadele geliştirmesi şart, yoksa dağlarda orman kalmayacak.”