CHP'li Gürer: "Bu yıl, AKP iktidarı süresince sebzede en çok israfın yaşandığı dönem"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında tarımsal üretimde üretici ve tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürer, "Bu yıl, 22 yıllık AKP iktidarı süresince sebzede en çok israfın yaşandığı dönem oldu. Ürünler ya değer bulamadı ya da tarlada toplanmadan kaldı. Niğde'de de kışlık patateste tarlada satım olmadı. Üretici ürünü seçerek depoladı. Tonlarca küçük boy patates tarlada kaldı, hayvan yemi oldu. TMO ve Tarım Kredi alıma gitmelidir. Şu anda büyük kentlerde patates 20 liradan satılıyor. TMO bu patatesi alsa büyük kentlerde fiyat artışının da önüne geçmiş olur" dedi.

Ziraat Bankası'nın üreticiye verdiği kredi miktarlarının artması gerektiğini belirten Gürer, "Son üç yıldır elektrik, su, mazot, ilaç, gübre ve işçilik fiyatlarındaki artışa dikkate alınarak Ziraat Bankası'nın ürün bütçesi verileri güncellenmeli ve üreticinin yanında olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"KREDİ VE PİYASA BORÇLARI 800 MİLYAR LİRAYA DAYANDI"

Gürer, konuşmasında şunları söyledi

"Havaların soğuması ile rafta sebze ürünlerinin fiyatında artış da devam ediyor. Sera ağırlıklı nakliye ve işçilikle ilgili artışı da kapsayan fiyatlara asgari ücret ve altında geliri olanların erişimi her geçen gün zorlaşıyor. Emekliler akşama doğru fiyatlar düşer diye gittiği pazarda, pazarcının döküntü olarak ayırdığı ürünlerle alışveriş yapmaya çalışıyor. Temel gıda dışında emekli, işçi diğer ihtiyaçlarını kısabildiğince kıstı, yaşayabilmeye çalışıyor. Üretici de 2025 yılı için ekimini yaparken gübreden kıstı, bazı bölgelerde de ekim yapabilmek için borçlandı. Kredi ve piyasa borçları 800 milyar liraya dayandı.

TÜİK verilerine göre hububatta düşme, sebze ve meyvede bu yıl artış öngörüldü. Yıl sonu verilerinde bu durum netleşecek. Bu yıl, 22 yıllık AKP iktidarı süresince sebzede en çok israfın yaşandığı dönem oldu. Ürünler ya değer bulamadı ya da tarlada toplanmadan kaldı. Niğde'de de kışlık patateste tarlada satım olmadı. Üretici ürünü seçerek depoladı. Tonlarca küçük boy patates tarlada kaldı, hayvan yemi oldu. TMO ve Tarım Kredi alıma gitmelidir. Şu anda büyük kentlerde patates 20 liradan satılıyor. TMO bu patatesi alsa büyük kentlerde fiyat artışının da önüne geçmiş olur.

"ZİNCİR MARKETLERİN KONTROLÜNE GEÇMİŞTİR"

Muz üreticileri de dertli. Ziraat Bankasının üreticiye vermiş olduğu bakım ve işletme kredisi üretici açısından yetersiz kalmaktadır. Bin metrekare için son üç yıldır Ziraat Bankası üreticiye 25- 30 bin lira arasında kredi desteği sağlamaktadır. Ancak üç yılda her şey değişkenlik gösterirken üreticinin bakım ve işletme maliyetlerinin artışı, kredi tutarlarında göz ardı edilmektedir. Son üç yıldır elektrik, su, mazot, ilaç, gübre ve işçilik fiyatlarındaki artışa dikkate alınarak Ziraat Bankası'nın ürün bütçesi verileri güncellenmeli ve üreticinin yanında olmasıdır.

Muz, sera yapım kredisi ve ürün bütçeleri güncellenerek yeniden açılmasını bankadan talep etmektedirler. Ziraat Bankası'ndan sübvansiyonlu kredi desteği ile yapılan avokado seralarında ara ekim olarak muz bitkisinin dikilmesine yönelik araştırma ve inceleme sağlanarak izin verilmesi de üreticilerin talebidir. Muz üretimi bazı bölgelerde azalmaya doğru gitmektedir, bazı bölgelerde ise artış sürmektedir. Muzda yüzde yüz yerli üretim ile talep karşılanırken ithalat kapısının yeniden aralanmaması için planlama doğru yapılmalıdır.

Meyve sebze satış yerleri zincir marketlerin kontrolüne geçmiştir. Fiyat belirleyici artık zincir marketler olmuştur. Üretici ve tüketici bu yollarda da mağdur edilmektedir. Tarımda kayıt dışılığı teşvik eden bu uygulama yerine fiyat tespiti ve yönetiminde düzenlemeler sağlanmalıdır."